Condenan a cuatro años de cárcel al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega

Marius Borg Hoiby hijo de la princesa Mette-Marit EFE

Un juzgado de Oslo condenó este lunes a cuatro años de cárcel a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, informó la televisión pública NRK.

Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega, fue absuelto de otras dos violaciones por el tribunal.

La Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 39 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa pedía la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

El joven, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, estaba acusado de cuatro casos de violación mientras dormían a otras tantas mujeres con las que antes había tenido relaciones sexuales consentidas.

El tribunal consideró probados dos de esos casos, uno ocurrido en el sótano de la residencia de los príncipes herederos en Skaugum (afueras de Oslo) y otro en el apartamento de la víctima: en ambos hay pruebas videográficas que, según la sentencia, demuestran que las jóvenes no estaban en estado consciente en el momento del acto.

Høiby fue condenado también a una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas, según la sentencia difundida en el juzgado de Oslo.

El hijo de Mette-Marit no estuvo presente en la sala, ya que el tribunal accedió a que siguiera la lectura del fallo desde prisión por motivos de salud.

La defensa de Høiby ha informado de que se tomará un tiempo para estudiar la sentencia antes de decidir si recurre o no, según la agencia NTB.

Høiby lleva en prisión preventiva desde el 2 de febrero, un día antes del inicio del juicio, cuando fue arrestado por nuevos delitos, entre ellos, quebrantar la prohibición de visitar a una de las víctimas.

El hijo de Mette-Marit ha pedido en varias ocasiones cumplir la preventiva en su casa con una tobillera electrónica, pero la Fiscalía y la Justicia han rechazado su solicitud por el riesgo de que vuelva a delinquir.

El último intento se produjo hace unos días, cuando el joven apeló a la enfermedad de su madre, que ha sido inscrita en lista de espera para un trasplante de pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

Pero aunque un juzgado de primera instancia falló a favor de Høiby, Apelación aceptó el recurso de la Fiscalía y la defensa declinó recurrir al Tribunal Supremo.

Høiby ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer trastornos psicológicos.