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Mundo

Netanyahu felicita a Trump por su 80 cumpleaños mientras EEUU negocia la paz con Irán

Efe
14/06/2026 16:11
Netanyahu y Trump durante una reuniónFOTODELDÍA JJL001. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 29/09/2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa este lunes, en la Casa Blanca en Washington D. C. (Estados Unidos) . En su reunión, Trump presionó a Netanyahu para que aceptara un acuerdo de paz que pusiera fin a la guerra en curso de Israel en Gaza y para que Hamás liberara a los rehenes que aún permanecían en su poder. EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo / Pool
Netanyahu y Trump durante una reunión
EFE
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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su 80 cumpleaños en mitad de las negociaciones de un acuerdo de paz entre Washington e Irán.

"Feliz cumpleaños, señor presidente; feliz cumpleaños, Donald", celebró Netanyahu en su cuenta de X.

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Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

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Y añadió, refiriéndose al aniversario de la independencia del país norteamericano: "Este año, su cumpleaños llega en un momento muy propicio. Estados Unidos celebra 250 años de libertad: una gran nación construida sobre la libertad y la fe".

"Le deseo que siga teniendo fuerza y vigor mientras guía a Estados Unidos hacia un futuro brillante de paz a través de la fortaleza, y mientras seguimos llevando la alianza entre Estados Unidos e Israel a cotas cada vez más altas", concluye el mensaje.

El mandatario estadounidense, que el pasado domingo ya intermedió en un conato de escalada bélica entre Irán e Israel, negocia en este momento un acuerdo de paz con Irán cuya firma se anunció como inminente, pero se desconoce si el cese de los ataques israelíes en el Líbano forma parte de dicho pacto.

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