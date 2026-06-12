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Mundo

Muere a los 88 años David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes

Efe
12/06/2026 15:09
En el recuadro, David Hockney sobreimpresionado sobre una de sus obras
En el recuadro, David Hockney sobreimpresionado sobre una de sus obras
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David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX y XXI, ha fallecido a los 88 años, informó este viernes su representante, Erica Bolton.

Hockney, que trabajó prácticamente hasta el final de su vida, fue una figura fundamental del movimiento del pop art en la década de los 60.

"El célebre artista británico David Hockney, una de las figuras más importantes del arte contemporáneo de los siglos XX y XXI, falleció en paz en su casa el 11 de junio de 2026, un mes antes de cumplir 89 años", señala un comunicado de Bolton.

David Hockney

"El legado perdurable de David Hockney refleja su profundo entusiasmo por la vida, su extraordinario sentido del humor, su inmensa generosidad y su curiosidad inquisitiva, plasmadas en su frase característica: "Ama la vida", añadió.

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"Los detalles sobre los homenajes se anunciarán próximamente", precisó la representante.

Nacido en Yorkshire (norte de Inglaterra) el 9 de julio de 1937, Hockney fue un artista muy abierto a trabajar con las nuevas tecnologías, y sus últimas obras las pintó íntegramente con un iPad.

En el Reino Unido, con sus gafas redondas, su personalidad cercana, su distintivo acento de Yorkshire y su inseparable gorra, Hockney era considerado como un patrimonio nacional.

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Al haber nacido bajo el cielo gris de la ciudad industrial de Bradford (condado de Yorkshire), el artista quedó cautivado por la luz y las libertades de la California de los años 60, convirtiendo ese estado en su residencia principal durante 40 años.

A lo largo de más de siete décadas, su visión alegre y optimista lo convirtió en uno de los artistas más populares del mundo, responsable de algunas de las imágenes memorables. Algunas de sus obras batieron récords en las subastas.

Fue un hombre abiertamente gay en una época en que la homosexualidad aún era ilegal en el Reino Unido, pero aprovechó con entusiasmo la oportunidad de explorar su sexualidad.

Así, realizó una serie de pinturas con hombres desnudos o semidesnudos que más tarde describió como "propaganda homosexual".

"Sentí que debía hacerlo. Nadie más lo usaría como tema porque era parte de mí. Era un tema que podía abordar con humor", llegó a decir en una ocasión.

Los temas de Hockney abarcaban desde bodegones y paisajes hasta innumerables retratos de amigos y familiares, así como diseños escénicos para teatro y ópera. 

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