Trump vincula una posible toma de la isla de Jarg a la firma del acuerdo de paz con Irán

Donald Trump durante su intervención en el Despacho Oval EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó una posible operación para tomar la isla de Jarg a la firma del acuerdo de paz con Irán que, según anunció, podría producirse este fin de semana en Europa.

Preguntado en el Despacho Oval sobre si el avance de las negociaciones con Teherán le había hecho descartar planes para la toma del enclave, que alberga la terminal petrolera más importante del país persa, Trump respondió: "Lo descartaría si firmamos el acuerdo".

Respecto a si el Líder Supremo de Irán ha dado el visto bueno al acuerdo, Trump dijo que "entendía que sí".

El mandatario aseguró también que Estados Unidos levantará el bloqueo naval estadounidense de inmediato una vez que se firme ese acuerdo, pero hasta entonces "permanecerá plenamente vigente".

Gran acuerdo

Poco antes, Trump anunció haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto al que posiblemente no pueda asistir.

"Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización de los documentos, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa", declaró.

El mandatario adelantó que el vicepresidente J.D. Vance será el que acuda a la firma durante el fin de semana, ya que Trump estará oficiando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su 80 cumpleaños, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna "conclusión final" respecto a un acuerdo con EEUU, pese a que el presidente estadounidense dijo haber conseguido un "gran" pacto entre ambos países.

Bombardeos

Tras dos días consecutivos de ataques en Oriente Medio, que hicieron peligrar la permanencia del algo el fuego firmado el 8 de abril, Washington amenazó con nuevos bombardeos y la posibilidad de invadir la isla de Jarg, enclave petrolero estratégico iraní, para asumir el control de la industria de crudo como en Venezuela.

Teherán llegó a afirmar el jueves que estos últimos ataques dejaban "sin efecto en la práctica el alto el fuego" y responsabilizó a Washington de las "peligrosas consecuencias" de estas acciones.