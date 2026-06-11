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Mundo

Evacúan y cierran varios pisos en el Pentágono por un incidente con materiales peligrosos

Efe
11/06/2026 17:58
Un lateral del Pentágono
Archivo El Ideal Gallego 
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Varios pisos y corredores en el Pentágono fueron evacuados y cerrados este jueves debido a un incidente con materiales peligrosos supuestamente relacionado con problemas en la calidad del aire, según fuentes del Departamento de Guerra citadas por medios estadounidenses.

El portavoz de la agencia militar, Sean Parnell, confirmó que los sistemas del gran complejo en las cercanías de Washington "han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su alcance".

"El Departamento está aplicando los protocolos de protección estándar, incluida una orden de confinamiento en el lugar para la zona afectada. Los equipos de respuesta ya están desplegados y listos para asistir a los ocupantes del edificio", explicó Parnell, citado por la cadena CNN.

El cuerpo de bomberos del condado de Arlington, Virginia, informó en X que varias de sus unidades, incluido el "equipo de materiales peligrosos, están operando actualmente en el Pentágono en apoyo al equipo de materiales peligrosos" de la instalación militar.

En un mensaje, replicado por medios, el equipo de seguridad de edificio del Departamento de Guerra detectó un "problema de calidad del aire" por lo que necesitan pruebas adicionales que podrían "llevar una o dos horas".

"Los equipos de respuesta están desplegados y preparados para asistir a los ocupantes del edificio si fuera necesario. Es posible que vean personal de respuesta de diversas agencias y medidas de precaución en el patio central", indica el texto.

De momento, el gran edificio permanece cerrado y no se han encontrado elementos peligrosos o que puedan representar una amenaza.

Varios medios estadounidenses informan sobre agentes con máscaras antigás y trajes de protección química.

El Departamento de Guerra no ha contestado aún a las consultas sobre el incidente.

En marzo pasado, un fuerte olor a productos químicos detectado en las inmediaciones del centro de control aérea de la zona capitalina obligó a detener por unas horas el tráfico aéreo en los tres aeropuertos que dan cobertura a la ciudad de Washington provocando numerosos retrasos. 

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