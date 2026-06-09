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Mundo

Cerca de 40 fallecidos y 4 millones de niños sin escuela por el sismo de 7.8 en Filipinas

Efe
09/06/2026 17:07
Un grupo de personas y soldados del Ejército de Filipinas contemplan un muro colapsado, un día después del terremoto
Un grupo de personas y soldados del Ejército de Filipinas contemplan, este martes, un muro colapsado por el terremoto
EFE
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Las autoridades de Filipinas confirmaron este martes el fallecimiento de 38 personas a causa del terremoto de magnitud 7.8 que azotó la víspera la isla sureña de Mindanao, mientras continúan las labores de búsqueda de desaparecidos y evaluación de daños, con 4 millones de niños sin acceso a la escuela.

Según datos del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, cuatro personas permanecen sin localizar y más de 470 resultaron heridas por el sismo, que afectó de forma directa a unos 145.000 ciudadanos o cerca de 33.000 familias.

Las autoridades contabilizaron 40.674 desplazados y 2.505 viviendas dañadas, de las cuales 460 quedaron completamente destruidas en Mindanao, la segunda isla más grande del archipiélago, hogar de más de 20 millones de personas y donde numerosas zonas continúan sin suministro eléctrico ni acceso a agua potable.

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Edificios gubernamentales, viviendas, carreteras y puentes, entre otras infraestructuras, resultaron dañadas por el potente temblor, al que siguieron unas 1.055 réplicas en las siguientes 24 horas, con magnitudes de entre 1,3 hasta 6,7, de acuerdo con los datos oficiales.

El terremoto fue detectado a las 07.37 hora local del lunes (23.37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias -sur de Mindanao- y a una profundidad de alrededor de 55 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica de todo el mundo.

El terremoto sacudió Mindanao el mismo día en el que millones de niños regresaban al colegio para iniciar el curso escolar, dejando aulas reducidas a escombros y sin la certeza sobre cuándo podrán regresar unos cuatro millones, conforme a los datos oficiales.

Un menor en edad escolar figura entre los fallecidos, señalan los datos oficiales, a la vez que decenas de niños han tenido que recibir asistencia médica y otros tantos forman parte del total de 31.701 personas que duermen ahora en refugios temporales, apunta el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

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