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Mundo

Trump pide a Israel e Irán que dejen de disparar "inmediatamente"

Efe
08/06/2026 20:35
Donald Trump
Donald Trump
EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar "inmediatamente", después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

"Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente", indicó Trump en su perfil de Truth Social.

Una hora después, el presidente estadounidense colgó un nuevo mensaje en su red social en el que aseguró que "las dos partes, Irán e Israel, están buscando alcanzar un ALTO AL FUEGO inmediato".

"Las negociaciones finales de 'Paz' están en tramite, al menos que la ignorancia o la estupidez se metan de por medio", señaló Rump, quien añadió que el bloqueo se mantiene con todas sus fuerzas hasta que se alcance un "Acuerdo Final".

Irán que lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel la primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim, aunque horas después anunció el fin de los ataques, si bien advirtió que los retomará si Israel vuelve a atacar El Líbano.

Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito disuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

Todo esto ocurrió a pesar de que Trump dijo en una entrevista con el Financial Times que Netanyahu "no tiene más opción" que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques aéreos que este domingo lanzó Irán.

"Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones", expresó Trump.

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