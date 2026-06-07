Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel, según medios estatales

El humo que se eleva tras un ataque israelí en el sur del Líbano, visto desde el lado israelí, este domingo EFE

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, informó la televisión estatal iraní.

"Irán ha lanzado misiles contra Israel", informó IRIB (siglas en inglés de la televisión estatal).

Por su parte, el Ejército israelí informó este domingo por la noche que activó las alertas en "varias zonas" del norte del país tras la detección de misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí.

Israel detectó dos misiles en una primera andanada seguidos de una segunda de la que, según indicaron las Fuerzas de Defensa israelíes, aún no pueden detallar cuántos misiles incorpora.

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"Se solicita a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno", agrega el comunicado del Ejército israelí en el que es el primer ataque de Irán contra Israel desde el alto el fuego de abril.

En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para "interceptar y atacar donde sea necesario para neutralizar la amenaza", según el comunicado militar, que culmina asegurando que el sistema de defensa antiaérea israelí "no es infalible, por lo que es importante seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno".

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"Tras el lanzamiento de misiles hacia el norte de Israel: Hasta el momento, no se han recibido llamadas en el Centro de Despacho de Emergencias 101 de MDA sobre impactos o víctimas. Se proporcionarán más actualizaciones si es necesario", expresó en un comunicado el servicio de emergencias israelí Maguén David Adom (MDA).

Además, equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel inspeccionan varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después de este ataque de Irán.