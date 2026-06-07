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Mundo

El jefe del Ejército de Israel dice que atacará a Irán "en cuanto se dé la orden"

Irán lanzó un ataque en la noche del domingo con un total de once misiles contra el norte del territorio israelí

Efe
07/06/2026 23:50
El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel en las labores de extinción de varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después del ataque de Irán. El ataque iraní se produce después de que este domingo Israel atacara los suburbios del sur de la capital del Líbano por primera vez desde el último anuncio de tregua entre Israel y el país vecino. EFE/Bomberos Israel SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel en las labores de extinción en los Altos del Golán después del ataque de Irán, este domingo 
EFE
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El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de Israel "atacarán al enemigo con determinación en cuanto se dé la orden", tras los misiles lanzados desde Irán a territorio israelí.

El Ejército informó en un breve mensaje que Zamir se encuentra llevando a cabo una evaluación de la situación con el Foro del Estado Mayor y que "las Fuerzas de Defensa de Israel atacarán al enemigo con determinación tan pronto como se dé la orden."

Su mensaje se produce después de que el portavoz del Ejército, Effie Defrin, asegurara que "el régimen iraní ha cometido un gran error" y que el Estado Mayor está evaluando "planes para el futuro", sin hablar expresamente de una respuesta ofensiva.

Humo se eleva tras un ataque israelí en el sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, norte de Israel, 07 de junio de 2026, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hezbolá

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Defrin añadió que el régimen iraní "intenta crear una nueva dinámica" al disparar contra el territorio israelí en respuesta a los ataques de este domingo de Israel contra el Dahiye, los suburbios del sur de Beirut.

El Ejército israelí, además, cerró este domingo "hasta nuevo aviso" los cruces con la Franja de Gaza en respuesta a los ataques lanzados por Irán a territorio israelí.

Irán lanzó el ataque en la noche del domingo con un total de once misiles contra el norte del territorio israelí.

Se trata del primer ataque de Irán a Israel desde el alto el fuego acordado en abril, en el que el Ejército israelí reportó once misiles lanzados contra su territorio, todos ellos interceptados.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que llamará al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no responda a los ataques lanzados, e insiste en que está "muy cerca" un acuerdo para acabar con la guerra, según declaró al medio Axios. 

Irak y Siria cierran su espacio aéreo tras el lanzamiento de misiles de Irán a Israel

Las autoridades de Irak y Siria anunciaron este domingo el cierre temporal de su espacio aéreo durante 72 y 12 horas, respectivamente, "como medida de precaución", después de que Irán atacara con misiles Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano.

"La Autoridad de Aviación Civil Iraquí anuncia el cierre temporal del espacio aéreo iraquí a todos los vuelos de entrada, salida y tránsito durante un período de 72 horas, como medida de precaución", dijo el organismo en un comunicado difundido por sus redes sociales.

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Por su parte, la Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria anunció en otro comunicado el cierre temporal del espacio aéreo del sur del país durante 12 horas, una medida que "implica la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Damasco durante el período de cierre".

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El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel en las labores de extinción de varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después del ataque de Irán. El ataque iraní se produce después de que este domingo Israel atacara los suburbios del sur de la capital del Líbano por primera vez desde el último anuncio de tregua entre Israel y el país vecino. EFE/Bomberos Israel SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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