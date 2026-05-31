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Mundo

Estados Unidos ataca otra lancha en el Pacífico y mata a sus tres tripulantes

Ya son más de 200 los muertos en la campaña militar ordenada por el presidente Trump

Efe
31/05/2026 19:01
Captura de un video difundido en la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de EEUU del ataque este viernes, a una embarcación supuestamente operada por una organización terrorista en aguas internacionales y donde murieron tres hombres. EFE/ @Southcom /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Captura de un video difundido en la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de EEUU del ataque  a una embarcación en aguas internacionales
EFE
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Las fuerzas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque contra una lancha en aguas del Pacífico que acabó con la vida de sus tres tripulantes, con lo que son ya más de 200 los muertos en la campaña militar ordenada por el presidente Donald Trump para supuestamente acabar con el narcotráfico en Sudamérica, según el recuento de varios medios.

El Comando Sur de Estados Unidos informó este domingo de que el sábado llevó a cabo un ataque letal contra un buque que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

Los tres hombres que viajaban en la embarcación, identificados por el mando militar como "narcoterroristas", perdieron la vida en el ataque. Ninguna fuerza militar de Estados Unidos resultó herida.

Este fue el cuarto ataque de su tipo de la semana.

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El primero, reportado el martes, dejó a dos supervivientes, algo poco usual en estos operativos.

Esta operación se enmarca dentro del operativo Lanza del Sur, que Estados Unidos inició para aumentar la presión en torno al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de que las fuerzas estadounidenses lo arrestaran en Caracas y lo trasladaran a un centro de detención en Nueva York a principios de enero.

Tras este nuevo ataque, el total de muertes derivadas de la campaña militar asciende hasta 205, según el recuento realizado por varios medios estadounidenses, entre ellos 'The New York Times'.

Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo más de 60 ataques contra lanchas. 

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