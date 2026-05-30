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Mundo

Brasil investiga un posible caso de ébola en un hombre que viajó a África

Efe
30/05/2026 18:19
Un trabajador de la salud con bata protectora y mascarilla opera en un puesto de control en la República Democrática del Congo
Un trabajador de la salud con bata protectora y mascarilla opera en un puesto de control en la República Democrática del Congo
EFE
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Las autoridades sanitarias del estado brasileño de São Paulo informaron este sábado que investigan un posible caso de ébola en un hombre que viajó recientemente a la República Democrática del Congo (RDC).

La Secretaría de Salud regional dijo en un comunicado que el hombre presentó síntomas propios de la enfermedad, como fiebre, y que se encuentra ingresado en una zona aislada del Instituto de Infectología Emilio Ribas de São Paulo.

Aunque los análisis de laboratorio todavía no han confirmado el caso, la investigación fue iniciada de "forma preventiva" después de la identificación de los síntomas, en línea con los protocolos médicos.

El director de la OMS, durante una rueda de prensa el 20 de mayo

La OMS recuerda que no recomienda restringir viajes al Congo, tras la medida adoptada por Estados Unidos

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"El procedimiento incluye aislamiento, notificación inmediata, investigación laboratorial y monitoreo", explicó Regiane de Paula, de la Coordinación de Control de Enfermedades regional, en declaraciones citadas en el comunicado.

La Secretaría de Salud consideró que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil se mantiene "muy bajo" debido a la ausencia de transmisión autóctona y a la falta de vuelos directos entre el país sudamericano y la región afectada por el virus.

Con todo, recomendó a los servicios de salud hacer seguimiento de las personas con fiebre y viajes recientes a la RDC, así como evaluar a aquellas que han estado en contacto con las primeras.

El doctor Juan Jesús Gestal, en la Real Academia de Medicina

Juan Jesús Gestal | “A Coruña podría haber sido el escenario del brote de hantavirus”

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El brote actual pertenece a la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico.

La cepa ha causado la muerte de 246 personas entre más de 1.000 casos sospechosos en la RDC, según un balance divulgado el jueves pasado por la agencia de salud de la Unión Africana.

Además, el virus se ha propagado a la vecina Uganda, donde se han registrado nueve contagios, incluida una muerte.

El ébola se manifiesta a través de fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos y, en los casos más graves, puede desembocar en un fallo multiorgánico y en la muerte.

La enfermedad se transmite mediante contacto directo con los fluidos corporales de la persona afectada.

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