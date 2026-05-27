Trump se opone a que Rusia o China se hagan cargo del uranio enriquecido iraní

Trump, este miércoles, en una reunión en el Despacho Oval Samuel Corum (Efe)

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, subrayó este miércoles su oposición a que países como Rusia o China se hagan con el control de las reservas de uranio enriquecido en posesión de Irán, un mecanismo que ya se incluyó en el acuerdo nuclear con Teherán de 2015.

“No, no estaría cómodo con eso”, se limitó a responder Trump al ser preguntado por periodistas por la posibilidad de que Moscú o Pekín custodien el material radiactivo con el que potencialmente Irán podría llegar a fabricar un arma nuclear.

El Gobierno de Xi Jinping se mostró abierto a hacerse con el control de unos 440 kilos del uranio que Irán ha enriquecido hasta el 60% (cerca del 90% que suele ser necesario para armar una bomba atómica) o incluso a someter esas reservas a un proceso de degradación.

Por su parte, el Ejecutivo de Vladimir Putin ofreció asumir la custodia del uranio enriquecido iraní, igual que hizo en virtud del pacto nuclear acordado en 2015 entre Teherán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la UE.

Como parte del acuerdo, Irán transfirió a Rusia unas once toneladas de uranio ligeramente enriquecimiento. Trump ha dicho en varias ocasiones que un futuro acuerdo nuclear con Irán debe incluir la transferencia de reservas de uranio a EEUU y ha rechazado que estas reservas sean trasladadas a terceros países.

El programa nuclear de los ayatolás es un aspecto clave de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, y se cree que pese a las persistentes fricciones, ambas partes podrían acordar primero una reapertura del estrecho de Ormuz y dejar para más adelante las conversaciones sobre el tema atómico.

Acuerdos de Abraham

En este sentido, el presidente estadounidense condicionó la firma de un eventual acuerdo de paz con Irán a que aliados de Washington en Oriente Próximo, como Arabia Saudí o Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

“No estoy seguro de que debamos cerrar el acuerdo si no firman para unirse a los Acuerdos de Abraham”, declaró durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, en la que afirmó que sus aliados le “deben” ese gesto. Trump planteó esta cuestión el pasado sábado durante una conversación telefónica con líderes y representantes de Arabia Saudí, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y Turquía como parte de las negociaciones de paz con Irán.

“Nos gustaría que se sumaran a los Acuerdos de Abraham. Sería algo histórico si lo hicieran y, sinceramente, pienso que nos lo deben. Creo que sería realmente una señal tremenda, y pienso que esos países lo deben”, insistió.

EEUU e Irán intensificaron durante la última semana las negociaciones, a través de los mediadores paquistaníes, para lograr un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada en febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz, aunque Trump plantea ahora también la adhesión de varios aliados, principalmente Arabia Saudí y Catar, a los Acuerdos de Abraham.

La normalización de las relaciones de países árabes con el Estado judío será clave para un acuerdo de paz

La normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Oriente Próximo, aunque Riad asegura que solo lo hará cuando exista un camino creíble para el establecimiento de un Estado palestino.

La Administración anterior del demócrata Joe Biden (2021-2025) buscó activamente la adhesión de los saudíes a los Acuerdos de Abraham, pero las negociaciones se rompieron tras los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la brutal ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado judío y países como Emiratos Árabes, Baréin, Sudán y Marruecos.

EEUU descarta un tipo de pacto que permita a Teherán el control del estrecho de Ormuz

Asimismo, Trump descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo con Irán que permita a la república islámica ejercer control alguno sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

“Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”, declaró.

El mandatario estadounidense ofreció estas declaraciones después de que la televisión estatal iraní difundiera un preacuerdo, desmentido por la Casa Blanca, según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico en el estrecho a niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, en coordinación con Omán.

“A ellos les gustaría controlarlas. Nadie las va a controlar. Son aguas internacionales y Omán se comportará como los demás”, agregó el líder republicano.