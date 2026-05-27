Hamás confirma la muerte del nuevo líder de las Brigadas Al Qasam después de un ataque israelí en Gaza

Gazatíes, este miércoles, en el entierro de Mohamed Odeh Ahmad Awar (Efe)

El grupo islamista palestino Hamás confirmó y lamentó este miércoles el asesinato en un ataque de Israel en la víspera del comandante Mohamed Odeh, el nuevo líder de su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, quien ayer fue enterrado en la Franja de Gaza junto a otros miembros de su familia.

“Mohamed Odeh (Abu Amr) ascendió a la presencia de su Señor como mártir ayer (por este pasado martes) por la noche junto con su esposa y dos de sus hijos, en un traicionero atentado sionista contra una vivienda”, confirmó el grupo a través de un comunicado.

Siete fallecidos

En el ataque israelí contra un edificio en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, según confirmó una fuente de la morgue del Hospital Shifa, murieron en total siete personas, contando la mujer de Odeh, tres de sus hijos (según esta fuente), y un hombre y una mujer que no han sido identificados.

“Confirmamos que la sangre del comandante mártir Mohamed Odeh y su familia, y la sangre de todos los mártires, líderes y descendientes de nuestro pueblo firme, que emprendieron el camino de la liberación de la tierra y los lugares sagrados, no será derramada en vano”, añadió el grupo en un largo mensaje de despedida.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció también este miércoles el asesinato de Odeh, menos de dos semanas después de matar a su predecesor, y quien se convierte en el cuarto comandante al frente de las Bridagas Al Qasam asesinado por el ejército de Israel desde octubre de 2023.

“El comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer (por este pasado martes) y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno”, recoge el comunicado emitido ayer por Defensa.

Miles de personas acudieron a su entierro, que coincide con la celebración musulmana del Aid al Adha, una festividad en la que se hacen regalos a los niños y se preparan grandes comidas familiares, pero que llega a una Franja de Gaza con casi dos millones de palestinos desplazados, controlada en más del 60% por el ejército israelí y sin reconstrucción temprana a la vista.