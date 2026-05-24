Un bombardeo ruso en Ucrania con un sistema hipersónico deja cuatro muertos y casi 100 heridos

Dos personas, este domingo, junto a un centro comercial de Kiev S. Dolzhenko (Efe)

Ucrania lamentó este domingo cuatro muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oreshnik, un ataque que llevó al país presidido por Volodimir Zelenski a solicitar más ayuda en defensa aérea y presión sobre Rusia.

Zelenski indicó en Telegram tras haber visitado los lugares atacados en Kiev que “cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y, lamentablemente, otras cuatro han fallecido”.

Solo en Kiev, el ataque ruso dejó dos muertos y 81 heridos, precisó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichko.

Según explicó la Fuerza Aérea de Ucrania, Kiev fue el “principal objetivo” de este bombardeo, en el que Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles.

Los militares ucranianos indicaron que Rusia usó, entre otros, 54 misiles de crucero y más de 30 misiles balísticos.

Posteriormente informaron de que Moscú usó también el misil hipersónico Oreshnik, un sistema capaz de moverse a una velocidad de entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo.

Zelenski condenó el ataque y acusó al jefe del Estado ruso, Vladimir Putin, de continuar “golpeando edificios residenciales con sus misiles”. El ataque también dañó escuelas y museos.