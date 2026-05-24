El hombre abatido por un tiroteo cerca de la Casa Blanca había sido detenido antes en la zona y tenía problemas mentales

Efectivos de seguridad, desplegados este domingo en las inmediaciones del suceso Matt Kaminsky (Efe

El joven muerto por disparos del Servicio Secreto de EEUU en la tarde de este pasado sábado al acercarse y tirotear un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca tenía 21 años, había sido detenido anteriormente en la zona y tenía problemas mentales, según medios estadounidenses.

El hombre, identificado como Nasire Best, había sido arrestado anteriormente en los accesos a la Casa Blanca, según diferentes diligencias abiertas en los tribunales y había sido llevado a un centro psiquiátrico en junio de 2025 tras protagonizar otro incidente en el área de la Casa Blanca, donde aseguró que era Jesucristo, indicó ‘CNN’.

Agentes del Servicio Secreto dispararon a Best, después de que este se acercara a un puesto de control de seguridad y disparara, según los medios.

El diario ‘The New York Times’ indicó que el tiroteo se produjo después de que el hombre sacara un arma de una bolsa y comenzara a disparar contra los agentes.

El suceso ocurrió poco antes de las 18.00 hora local (11.00 GMT) en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en X.

Trump aprovecha el suceso frente al complejo presidencial para reivindicar su nuevo salón de baile

Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido. Según los medios, Best había sido arrestado en julio del año pasado por entrar en una zona restringida del predio de la Casa Blanca, ignorando las indicaciones y órdenes de detenerse.

Un mes antes había sido llevado a un centro psiquiátrico por impedir a un vehículo el acceso al ala este de la Casa Blanca, entonces les dijo a los policías que “era Jesucristo y quería que lo arrestaran”.

Aparentemente un magistrado impuso una orden de alejamiento del lugar y había otra orden contra él por no presentarse a una vista judicial en agosto pasado.

Por su parte, el presidente de EEUU aprovechó este domingo el tiroteo para reivindicar la construcción en marcha de un gran salón de baile en la residencia presidencial, que incluiría un complejo de seguridad.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país”, declaró en su red Truth Social.

El presidente recordó que este suceso tiene lugar un mes después del intento de asesinato que sufrió en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y afirmó que “demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington”.

“La seguridad nacional de nuestro país así lo exige”, subrayó. Trump se refirió así a la polémica construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, destinado a albergar grandes eventos sociales, pero que también contaría con una base para drones, un hospital militar e instalaciones de investigación.