EEUU e Irán avanzan “sin prisas” hacia un acuerdo de paz con Ormuz en el foco

Una refinería de petróleo en Houston, Estados Unidos Carlos Ramirez (EFE)

Irán y Estados Unidos (EEUU) avanzan en las negociaciones para poner fin a la guerra y facilitar la navegación en el estrecho de Ormuz, lo que Europa celebró, mientras Pakistán, que ejerce de mediador, espera albergar “muy pronto” otra ronda de conversaciones entre las partes.

Mientras las autoridades iraníes han evitado pronunciarse de manera oficial sobre el posible acuerdo de paz durante la jornada de este domingo, desde Estados Unidos se sigue hablando de avances y de un posible e inminente anuncio de un pacto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones “avanzan de manera ordenada y constructiva”, aunque afirmó haber pedido a su equipo negociador que no se precipite en el cierre del acuerdo.

“Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”, escribió Trump en Truth Social, donde además reiteró que Irán “no puede desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear”.

Bloqueo vigente

El mandatario indicó también que el bloqueo marítimo impuesto por Washington sobre puertos iraníes desde mediados de abril “se mantendrá en plena vigencia” hasta que el acuerdo sea firmado.

Tras estas afirmaciones de Trump, el portal estadounidense Axios informó, citando a un alto cargo de la Casa Blanca, de que el acuerdo con Irán podría firmarse en los próximos días, aunque no este domingo, como había sugerido el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, desde Nueva Delhi.

Mientras tanto, Pakistán, mediador de las conversaciones, dijo que espera albergar “muy pronto” en Islamabad nuevas rondas de negociaciones entre Washington y Teherán, tras un primer intento fallido el pasado abril.

Los medios iraníes y estadounidenses comenzaron ayer a filtrar detalles del borrador del memorando de entendimiento que Irán y EEUU ultiman para poner fin a la guerra iniciada tras la ofensiva lanzada por EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.

Tanto Axios como la agencia iraní Tasnim coinciden en que el posible acuerdo prioriza el fin de las hostilidades en todos los frentes y la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado parcialmente por Irán desde los primeros días de la guerra.

Tregua de 60 días

Según Axios, el memorando incluiría una tregua de 60 días durante la cual Irán normalizaría el tránsito marítimo en Ormuz, mientras que Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de que el acuerdo contemplaría la “recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes de la guerra”, aunque precisó que no implicaría un retorno total a la situación previa al conflicto y que el paso seguiría bajo control iraní.

Ambos medios coincidieron en que Washington suspendería temporalmente algunas sanciones impuestas contra Teherán y permitiría la venta de crudo iraní, así como la liberación de una parte de los fondos iraníes congelados en el extranjero.

La cuestión nuclear

Las diferencias entre las filtraciones aparecen principalmente en torno al programa nuclear iraní

. De acuerdo con Axios, el borrador del memorando incluiría el compromiso iraní de no buscar armas nucleares, una de las principales líneas rojas establecidas por Trump durante las negociaciones.

Sin embargo, Tasnim aseguró que el posible acuerdo no incluye ninguna cláusula nuclear y que todos los asuntos relacionados con el programa atómico han sido aplazados a negociaciones posteriores a la firma del memorando de entendimiento, en un plazo de 60 días.

Esta situación ha generado preocupación en Israel, donde el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo haber acordado con Trump que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el “desmantelamiento de las instalaciones iraníes de enriquecimiento de uranio y la retirada de su material nuclear altamente enriquecido”, una inquietud compartida también por la Unión Europea y Londres.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, recibieron positivamente los avances diplomáticos hacia un acuerdo de paz que garantice la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz “sin restricciones”, pero exigieron garantías de que Irán no desarrollará un arma nuclear.

Ante ello, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, insistió en que Teherán no busca fabricar bombas atómicas. “Estamos dispuestos a tranquilizar al mundo de que no buscamos armas nucleares”, afirmó Pezeshkian, aunque subrayó que el equipo negociador iraní “no hará concesiones” sobre el “honor y la dignidad” del país, en una aparente referencia al derecho de enriquecer uranio con fines pacíficos, tal como establece el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que Irán es signatario.