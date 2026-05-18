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Mundo

Un turista español muere ahogado mientras practicaba surf en las islas Maldivas

Efe
18/05/2026 17:30
Imagen referencial de las islas Maldivas
Archivo El Ideal Gallego 
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Un ciudadano español de 53 años ha muerto ahogado este lunes mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las islas Maldivas, en el tercer incidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes, informó la policía local.

El hombre se encontraba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo, un popular destino del archipiélago para los aficionados a este deporte.

Según han reportado las autoridades, la víctima fue trasladada de urgencia a la clínica de Vaadhoo, donde los servicios médicos confirmaron su fallecimiento a las 12.57 hora local (07.57 GMT) de este lunes.

El pasado 14 de mayo, cinco turistas italianos fallecieron en una expedición de buceo en Maldivas, cuando no lograron regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimathà, un popular destino de submarinismo.

Además, el pasado 11 de abril, otro turista español, un ginecólogo de 30 años que celebraba su luna de miel, sufrió la amputación de una pierna tras el grave ataque de un tiburón tigre mientras buceaba.  

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