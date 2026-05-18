La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques a Moscú

Varias personas contemplan un edificio alcanzado por los ataques ucranianos en Moscú EFE

La guerra ruso-ucraniana ha entrado en una nueva fase marcada, por primera vez desde que empezaron las hostilidades en 2022, por la paridad entre ambos bandos en una carrera de ataques a larga distancia que hace solo unos meses dominaba de forma inequívoca Rusia.

Una semana después de la breve tregua con que el presidente de EEUU, Donald Trump, garantizó al Kremlin que pudiera celebrar sin ataques ucranianos el desfile del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi, Kiev descargó el fin de semana sobre la capital rusa una lluvia de drones sin precedentes por su duración que alcanzó entre otras infraestructuras energéticas una refinería operada por Gazprom y una fábrica de semiconductores.

Drones ucranianos impactaron también el domingo en zonas residenciales, provocando tres muertos, menos de 72 horas después de que un ataque masivo ruso contra Kiev matara a 24 vecinos de un mismo bloque de apartamentos en la capital ucraniana.

En su primer discurso a la nación tras el ataque del fin de semana, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destacó la importancia de que sus drones lograran penetrar de forma efectiva en el lugar con “con más saturación de sistemas aéreos rusos” de toda la geografía enemiga, en referencia a Moscú.

“Ellos protegen de forma prioritaria la zona alrededor de su centro de poder. Pero las medidas ucranianas de largo alcance están superando esto”, agregó Zelenski, quien así ilustró una nueva realidad que expone a los habitantes de la capital rusa a una situación de riesgo y vulnerabilidad parecida a la que llevan sufriendo desde el comienzo de la guerra los de Kiev.

Más allá del poderoso mensaje simbólico que lanzan las operaciones ucranianas del fin de semana, los ataques de larga distancia de las fuerzas de Kiev tienen también consecuencias tangibles sobre la economía rusa que Zelenski ha desgranado en las últimas horas con datos de su inteligencia exterior.

Una empresa rusa de la que no dijo el nombre se ha visto forzada a cerrar unos 400 pozos de petróleo por los daños causados por ataques ucranianos que han llevado a la reducción de la capacidad total de refinación de crudo en Rusia de “al menos un 10%” en “unos pocos meses” de este año. Zelenski ha reivindicado también un cambio de tornas en el frente que hizo que el domingo tuvieran lugar “más operaciones activas” ucranianas que rusas.

Mientras, Rusia continúa llevando a cabo ataques masivos con drones y misiles contra la retaguardia enemiga que Ucrania está lejos de tener controlados. Las fuerzas del Kremlin lanzaron durante la madrugada del lunes contra territorio ucraniano más de 500 drones de larga distancia y 22 misiles, de los que las defensas ucranianas no pudieron derribar más que cuatro. Todos los misiles balísticos, 14 en total, utilizados por el Ejército ruso en el ataque superaron a las defensas aéreas ucranianas e impactaron en objetivos.

La efectividad esta madrugada por las defensas ucranianas contrasta con la que mostraron en las primeras horas del jueves en su respuesta al ataque combinado ruso de ese día. De los 18 misiles balísticos disparados entonces por Rusia los operadores de sistemas antiaéreos ucranianos consiguieron derribar 12.

Zelenski repite todas las semanas que Ucrania necesita nuevos suministros de misiles antibalísticos PAC-3 para sistemas Patriot prácticamente todos los días para poder protegerse de forma sostenida de los misiles balísticos rusos.