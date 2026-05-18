La AIE advierte de que el colchón de las reservas de petróleo se agotará en unas semanas

oland Lescure, Francois Villeroy de Galhau y Faith Birol posan antes de la reunión del G7 EFE

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este lunes de que el colchón que ofrecían las reservas comerciales acumuladas antes de la guerra en Oriente Próximo y del cierre del estrecho de Ormuz se acabará en cuestión de semanas. Las reservas “se están agotando muy rápidamente”, señaló Birol en declaraciones a la prensa durante la primera jornada de la reunión de ministros de Finanzas del G7 en París.

Preguntado sobre si es cuestión de semanas o de meses, respondió que “todavía quedan varias semanas, pero debemos ser conscientes de que está disminuyendo rápidamente”. En su último informe mensual sobre el mercado del petróleo, publicado la semana pasada, la AIE señaló que el cierre del estrecho de Ormuz ha privado al mercado de más de 1.000 millones de barriles de los países del golfo Pérsico, lo que supone que han quedado retenidos sin poder salir más de 14 millones de barriles diarios.

Y aunque Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos estén consiguiendo sacar una parte de su producción por otras vías (básicamente oleoductos que sortean el estrecho de Ormuz) y que otros países productores en otras regiones del mundo han aumentado sus bombeos de crudo, las reservas mundiales entre marzo y abril se redujeron en 250 millones de barriles, es decir a un ritmo de 4 millones de barriles al día.

Birol recordó que antes de que estallara la guerra en Oriente Próximo, la situación en el mercado era de superávit de petróleo, de unos 2,5 millones de barriles diarios por encima de la demanda. Pero señaló que esos márgenes “no son infinitos, y las reservas comerciales están disminuyendo rápidamente”.

Además, avisó de que con el verano en el hemisferio norte estamos entrando en la temporada de viajes y en una temporada de siembras, en la que se consume más carburante y también más fertilizantes. Todos esos elementos -comentó- contribuyen a tirar los precios al alza y eso puede tener “importantes repercusiones en los precios de los alimentos y podría impulsar significativamente la inflación” al alza.

En marzo, los países de la AIE decidieron colectivamente sacar al mercado más de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para calmar las tensiones en el mercado y evitar movimientos especulativos.

Una medida de este tipo se podría repetir si el estrecho de Ormuz continúa cerrado, como afirmó hoy el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure: “Si hay que volver a hacerlo en los próximos meses, lo haremos”, aseguró al llegar a la reunión del G7.

En su informe de la semana pasada, la AIE estimaba que la crisis por el cierre de Ormuz y la subida de precios que está llevando aparejada va a suponer que la demanda mundial de petróleo este año va a disminuir en 420.000 barriles diarios, lo que contrasta con el incremento de 1,3 millones de barriles diarios en las previsiones que había hecho antes de que se iniciara la guerra.