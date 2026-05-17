Zelenski justifica su ataque masivo con drones contra Moscú como un intento de frenar la guerra

Varias personas inspeccionan los daños en un edificio atacado en Moscú EFE

Moscú sufrió durante la última jornada el mayor ataque de drones ucranianos de los últimos años, que superó los 120 artefactos en 24 horas y más de 80 este domingo, una ofensiva justificada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como un intento de forzar a Rusia a detener la guerra.

Aunque la capital rusa cuenta con una amplia red de sistemas escalonados de defensa antiaérea que impide prácticamente el paso de cualquier amenaza aérea, varios drones ucranianos lograron burlarla, cobrando al menos la vida de tres civiles e hiriendo a 16 en Moscú y la región de Moscú, según las autoridades locales. Víctimas en Moscú “En el distrito Starbéevo de Jimki (ciudad satélite de Moscú) murió una mujer tras el impacto de un dron contra una casa. Otro hombre está bajo los escombros”, informó en MAX, el Telegram ruso, el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

Indicó que “dos hombres murieron en la localidad de Pogorelki (Mitischi). Los restos de un dron cayeron contra una casa en construcción”. Los drones dañaron varios edificios y viviendas en las ciudades Krasnogrosk e Istra, al oeste de la capital rusa, hiriendo a tres hombres y una mujer, mientras una casa se incendió en la localidad de Subbótino, en el distrito Naro-Fominsk, al suroeste de Moscú.

Por su parte el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, informó de doce personas heridas, la mayoría empleados de la refinería de Moscú. “Tras el impacto de drones resultaron heridas doce personas, según datos preliminares. En su mayoría, frente a la entrada de la refinería, resultaron heridos varios constructores. El proceso tecnológico de la planta no se interrumpió”, escribió en MAX.

Desde Kiev, Zelenski aseveró que este ataque masivo está totalmente justificado y tiene como objetivo presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra. “Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y pueblos están completamente justificadas”, escribió en sus redes sociales.

Calificó los ataques de “sanciones de largo alcance” y señaló que buscan dejar en claro a los rusos que “su Estado debe poner fin a su guerra”. Zelenski agradeció su “precisión” al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a las Fuerzas de Defensa de Ucrania, que lograron alcanzar objetivos situados a más de 500 kilómetros de distancia de la frontera ucraniana.

El SBU especificó más tarde en un comunicado cuáles fueron los objetivos atacados: la refinería de Moscú, operada por Gazprom; las plantas de bombeo de crudo de Sonechnogorska y Volodarskoye, así como la fábrica de Angstrem, una empresa sancionada por EE. UU. que produce semiconductores que se usan también con fines militares.

Por su parte, Rusia lanzó durante la pasada noche 287 drones, la inmensa mayorías de los cuales (279) fueron neutralizados sobre el sur, norte y este del país, según el parte publicado este domingo por la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram.