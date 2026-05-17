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Mundo

Un ataque iraní provoca un incendio ya controlado en una central nuclear emiratí

El Organismo Internacional de la Energía alerta del riesgo de atacar plantas atómicas

Efe
17/05/2026 17:25
Una mujer pasa ante un mural alusivo al cierre de Ormuz
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EFE
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Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron este domingo haber respondido a un incendio provocado por un ataque con dron que se desató “fuera del perímetro interior” de la central nuclear de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra, sin que haya ocasionado problemas de seguridad. 

No se registraron heridos y no hubo impacto en los niveles de seguridad radiológica”, indicó la oficina de medios de Abu Dabi en un comunicado, en el que afirmó que las autoridades han tomado “todas las medidas de precaución”. 

La nota añadió que la Autoridad Federal de Regulación Nuclear emiratí confirmó que “el incendio no afectó la seguridad de la central ni el funcionamiento de sus sistemas esenciales”, mientras que aseguró que todas las unidades de la planta “operan con normalidad” tras el ataque. La planta nuclear de Barakah es la primera central de Emiratos y forma parte del programa del país para diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia del gas y el petróleo. 

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el ataque en sí ni de su punto de lanzamiento, como suelen hacer desde el estallido de la guerra en Oriente Medio iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. 

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) volvió a alertar este domingo del peligro de accidente nuclear que suponen las acciones militares cerca de instalaciones atómicas, en reacción al ataque. Rafael Grossi, director general de este organismo de la ONU, mostró su grave preocupación por el ataque a la central nuclear de Barakah, y calificó de “inaceptables” las actividades militares que amenazan la seguridad nuclear

“El director general reitera su llamado a la máxima moderación militar cerca de cualquier planta nuclear para evitar el peligro de un accidente nuclear”, señaló el OIEA en un mensaje en sus redes sociales

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