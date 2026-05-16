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Mundo

Streeting pide la vuelta del Reino Unido a la Unión Europea

El exministro de Sanidad de Starmer anuncia que competirá por el liderazgo laborista con un discurso de marcado caracter europeísta

Efe
16/05/2026 20:54
Wes Streeting llega al 10 de Downing Street
Wes Streeting llega al 10 de Downing Street
EFE
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El ex ministro británico de Sanidad Wes Streeting confirmó este sábado que se presentará a la contienda para el liderazgo laborista del primer ministro, Keir Starmer.

"Necesitamos una contienda justa con los mejores candidatos, y yo me presentaré", declaró a los periodistas en una conferencia organizada en Londres por la plataforma política 'Progress', días después de dimitir del Gobierno en descontento con el liderazgo de Starmer.

La autoridad del jefe del Gobierno ha quedado debilitada después de que más de 80 diputados laboristas pidieran su renuncia o que presente un calendario para su retirada del poder tras el duro varapalo electoral sufrido por su formación en las elecciones locales en Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales.

No obstante, para poder desafiar oficialmente el liderazgo de Starmer, Streeting necesitará el apoyo explícito de 81 diputados laboristas -el 20 % del grupo parlamentario de la formación-.

En su extenso discurso, el antiguo titular de Sanidad  se mostró a favor de una "nueva relación" con Europa y que el Reino Unido vuelva en el futuro a la Unión Europea (UE).

Afirmó que el Brexit o salida británica de la UE, por la que los británicos votaron en un referéndum en 2016, fue un "error catastrófico". Una mejor relación con los vecinos europeos ayudaría "a reconstruir nuestra economía y comercio, y mejorar nuestra defensa contra las amenazas comunes de la agresión rusa", añadió.

Sobre la eventual batalla por el liderazgo laborista, otro de los posibles aspirantes es el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, después de que éste recibiera ayer luz verde para ser seleccionado como candidato a un escaño, que, de ganar, le permitiría optar al liderazgo del actual partido en el poder.

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