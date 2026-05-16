El olvido acecha a los saharauis 50 años después de llegar a Tinduf

Varias personas durante una manifestación por la autodeterminación del Sahara Occidental Europa Press

La vida en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) medio siglo después de su establecimiento es complicada y la dependencia de la ayuda internacional es enorme, de ahí el que la principal preocupación de las más de 170.000 personas que viven en ellos sea caer en el olvido en un momento en que tienen que competir por los cada vez más exiguos fondos para la ayuda humanitaria con un número creciente de crisis en todo el mundo.

A las jaimas que instalaron en la ‘hamada’ argelina -como se conoce a esta zona desértica- quienes llegaron hace 50 años ante la retirada de España del Sáhara Occidental y la ocupación marroquí, se sucedieron después pequeñas edificaciones de adobe, más permanentes, a las que ahora están dando el relevo construcciones de ladrillos, más consistentes, en una señal clara de que los saharauis no esperan que su situación se resuelva próximamente.

La de los saharauis es una de las “situaciones de refugiados más prolongadas a nivel mundial”, reconoce en declaraciones Ikram Houimli, responsable de relaciones externas del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Argelia, incidiendo en que viven “en el exilio desde hace cinco décadas en un entorno desértico marcado por las temperaturas extremas, el aislamiento y los recursos naturales escasos”.

Quienes residen en los cinco campamentos que hay al sur de la ciudad argelina de Tinduf se enfrentan a “barreras significativas incluida la pobreza, la desnutrición y las limitadas oportunidades de empleo”, añade por su parte Aline Rumonge, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Argelia.

Las limitaciones económicas y la falta de medios de vida sostenibles generan una fuerte dependencia de la asistencia humanitaria para poder cubrir sus necesidades básicas, hasta el punto de que actualmente “más del 80% de los refugiados dependen totalmente del apoyo humanitario”.

Si algo han demostrado y siguen demostrando los saharuis es su “destacable resiliencia y fuerte organización solidaria”, resalta Houimli, algo que ratifican los propios refugiados, que han tejido una red de solidaridad entre ellos y tienen muy bien organizados los repartos de ayuda, en particular la alimentaria, para que todos tengan algo que llevarse a la boca.

Los refugiados también son muy conscientes de que la proliferación de crisis humanitarias en los últimos años, como por ejemplo la de Gaza, eclipsan su situación y han visto también cómo la ayuda se ha ido reduciendo en los últimos años, a medida que los donantes, entre ellos Estados Unidos, han recortado sus presupuestos en ayuda internacional.

El descenso de los fondos “ha tenido un impacto significativo en la respuesta humanitaria” en los campamentos saharauis, admite la responsable de ACNUR, que incide en que la competencia por la atención y los fondos ha obligado a “los actores humanitarios a tener que tomar decisiones extremadamente difíciles de priorización”.

El 40% de los hogares presenta un consumo de alimentos inadecuado, un dato peor en el caso de los encabezados por mujeres. Además, solo el 11% de los niños de entre 6 y 23 meses cubren la dieta mínima aceptable y solo el 38% de las mujeres en edad reproductiva ingieren una dieta con el mínimo de variedad. En general, resume la responsable del PMA, “todas las formas de desnutrición se mantienen en niveles críticos”.