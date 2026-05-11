Trump se plantea convertir a Venezuela en parte de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes a un periodista de la cadena Fox que considera "seriamente" convertir a Venezuela en el estado número 51 de EE.UU.

Según una publicación en X del presentador del medio John Roberts, el mandatario le ha asegurado en una llamada telefónica que está "considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país", ya que los venezolanos "le aman".

Por su parte, preguntada por medios venezolanos en La Haya respecto a estas declaraciones, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que la anexión de su país a EE.UU. sea una opción.

"Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia", declaró.

Rodríguez defendió la historia de Venezuela construida por la "gloria de hombres y mujeres que dieron su vida" por hacer de Venezuela "no una colonia sino un país libre".

La presidenta interina insistió en la cooperación con Washington tras la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, el pasado mes de enero, y destacó que Venezuela cuenta además con una de las reservas de crudo más grandes del mundo.

Trump ha bromeado en varias ocasiones con postularse a la presidencia en unas futuras elecciones del país latinoamericano al asegurar que "obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia".

El pasado miércoles sacó pecho de su popularidad en Venezuela ya que, aseguró, sus ciudadanos "están bailando en las calles" por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo en el país suramericano.

En la llamada con el periodista de Fox, Trump insistió en que "allí hay 40 billones de dólares en petróleo".

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se espera que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado.