Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Trump se plantea convertir a Venezuela en parte de Estados Unidos

Agencias
11/05/2026 19:22
Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes a un periodista de la cadena Fox que considera "seriamente" convertir a Venezuela en el estado número 51 de EE.UU.

Según una publicación en X del presentador del medio John Roberts, el mandatario le ha asegurado en una llamada telefónica que está "considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país", ya que los venezolanos "le aman".

Por su parte, preguntada por medios venezolanos en La Haya respecto a estas declaraciones, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que la anexión de su país a EE.UU. sea una opción.

"Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia", declaró.

Rodríguez defendió la historia de Venezuela construida por la "gloria de hombres y mujeres que dieron su vida" por hacer de Venezuela "no una colonia sino un país libre".

La presidenta interina insistió en la cooperación con Washington tras la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, el pasado mes de enero, y destacó que Venezuela cuenta además con una de las reservas de crudo más grandes del mundo.

Trump ha bromeado en varias ocasiones con postularse a la presidencia en unas futuras elecciones del país latinoamericano al asegurar que "obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia".

El pasado miércoles sacó pecho de su popularidad en Venezuela ya que, aseguró, sus ciudadanos "están bailando en las calles" por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo en el país suramericano.

En la llamada con el periodista de Fox, Trump insistió en que "allí hay 40 billones de dólares en petróleo".

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se espera que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Trump

Trump se plantea convertir a Venezuela en parte de Estados Unidos
Agencias
Pleno20.jpg

El déficit de las arcas municipales obliga a recortar 12 millones de euros según el interventor
Abel Peña
DERRADEIRO CAFÉ CO ALCALDE EN QUINTAS

Éxito rotundo da iniciativa ‘Un café co alcalde’ en Paderne, que reuniu a 400 persoas de todas as parroquias
Redacción
Dp 2014 Carral 4

A Deputación remata as obras da nova ponte sobre o rego do Castro na estrada que conecta Carral con Meirama
Redacción