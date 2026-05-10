Irán escala ofensiva contra los países del Golfo, mientras responde al plan de Estados Unidos

Barcos acercándose al estrecho de Ormuz EFE

Kuwait, por primera vez desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el mes pasado, y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron este domingo ataques contra su territorio, en una jornada en la que Irán ha enviado su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra.

Nada más empezar el día, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) dijo que recibió un informe de un incidente a 23 millas náuticas al noreste de Doha, en el que el capitán informó de que el buque "fue alcanzado por un proyectil desconocido", lo que produjo "un pequeño incendio", extinguido y sin víctimas.

Poco después, Catar denunció un ataque con un dron contra un buque de carga comercial -que viajaba de Abu Dabi a Doha- en sus aguas territoriales, al noroeste del puerto de Mesaieed, según el ministerio de Defensa del país árabe, pero sin especificar quién está detrás de la agresión ni tampoco la bandera que portaba el buque.

Irán amenaza con dificultar el paso por Ormuz a países que apliquen las sanciones de EE.UU. Más información

Por su parte, medios iraníes aseguraron que el buque atacado navegaba con bandera de Estados Unidos y transportaba granos, sin precisar dónde ni por qué razón se produjo la acción, mientras que Washington no ha reaccionado hasta el momento al incidente.

La primera vez contra Kuwait desde la tregua

El Ejército kuwaití dijo que habían actuado contra "varios drones hostiles" dentro de su espacio aéreo y aseguró que actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos, sin especificar si fue Irán quien los lanzó, ya que también milicias chiíes proiraníes en Irak han tenido a este pequeño país como objetivo durante la guerra.

Hasta ahora, ningún grupo ha reivindicado esta acción.

Kuwait ha sido uno de los países más afectados por la guerra, iniciada por una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que provocó la respuesta de Teherán contra la región del golfo Pérsico.

No obstante, el más golpeado durante este conflicto en Oriente Medio ha sido Emiratos Árabes Unidos (EAU), que hoy precisamente denunció que sus sistemas de defensa aérea interceptaron "con éxito" dos drones lanzados desde Irán.

Estados Unidos bloquea el tránsito de 73 buques a puertos iraníes tras nuevos ataques en Ormuz Más información

Desde el 28 de febrero, las Fuerzas Armadas emiratíes han interceptado un total de 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 vehículos aéreos no tripulados (UAV), unos ataques que han causado doce víctimas mortales, entre ellas dos militares emiratíes.

Irán responde a la propuesta de Estados Unidos

Durante esta jornada, la agencia iraní IRNA informó de que Irán envió este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra, a través de Pakistán como país mediador.

El medio estatal reportó que la respuesta de la República Islámica fue enviada hoy al mediador paquistaní y que propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores detalles.

El portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, había declarado previamente en varias ocasiones que Teherán estaba estudiando la propuesta de Estados Unidos, que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada.

Trump dice que hay conversaciones "muy buenas" con Irán y ve "muy posible" un acuerdo Más información

Teherán había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior.

Irán y Estados Unidos, que acordaron una tregua el 8 de abril tras 39 días de guerra, mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones.

Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes y propuestas.