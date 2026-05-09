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Mundo

Los pasajeros españoles del Hondius serán los primeros en desembarcar en Tenerife

Efe
09/05/2026 13:56
El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde
El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde
EFE
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Los catorce pasajeros españoles del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife, una vez que el barco llegue la próxima madrugada, entre las 4:00 horas y las 6:00 horas, a las cercanías del Puerto de Granadilla de Abona.

El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde

El crucero en el que se produjo el brote de hantavirus ya está a menos de 800 kilómetros de Tenerife

Más información

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecen en el Ministerio de Sanidad para informar sobre las nuevas actualizaciones de la situación del barco MV Hondius y han recordado que los epidemiólogos harán una "evaluación exhaustiva" para comprobar que todos los pasajeros evacuados "siguen asintomáticos".

Los 144 pasajeros saldrán de forma escalonada y ordenada y tanto ellos como el personal del operativo irán provistos con mascarillas FFP2. La ministra ha insistido en que el buque permanecerá en régimen de fondeo en el Puerto asistido por un remolcador.

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