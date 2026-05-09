Keir Starmer admite “errores innecesarios” en su Gobierno tras la debacle laborista en los comicios

Starmer a su salida del 10 de Downing Street el 29 de abril Andy Rain (Efe)

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó los resultados obtenidos por su Partido Laborista como “muy duros”, tras perder más de 1.400 concejales en Inglaterra y feudos históricos como Gales, y admitió haber cometido “errores innecesarios” en su Gobierno, mientras crecen las voces que piden su dimisión.

“Estos resultados electorales han sido muy duros. Duele perder a candidatos y líderes locales brillantes, amigos y colegas que representan lo mejor del Partido Laborista. Asumo la responsabilidad y lo siento profundamente. Es justo que reflexionemos y aprendamos las lecciones correctas”, dijo el jefe del Gobierno británico en un artículo publicado este sábado en el diario ‘The Guardian’.

Pese a haber obtenido mayoría absoluta en las elecciones generales de julio de 2024, con la promesa de impulsar cambios, Starmer admitió, en nombre de su Ejecutivo: “No hemos logrado mantener la confianza pública de que estamos haciendo lo suficiente, y hemos cometido errores innecesarios”.

En este sentido, comentó la necesidad de “responder al mensaje” que los británicos han expresado en las urnas, pero precisó que eso no implica cambiar el rumbo para inclinarse más hacia políticas de izquierda o de derecha.

Actualmente, en Inglaterra, con cinco consistorios de los 136 en juego por resolver, los laboristas han perdido más de 1.400 concejales en todo el país.

En Gales, donde gobernaban desde 1999, han pasado a ser la tercera fuerza, por detrás de los independentistas galeses Plaid Cymru y la derecha populista de Reform UK y en Escocia han quedado en segunda posición, seguidos del Partido Nacional Escocés, y empatados a 17 escaños con Reform UK.

La figura de Starmer está bajo presión, tras acumular una enorme impopularidad, falta de resultados y varios escándalos en el seno de su gabinete. Una veintena de diputados laboristas expresaron que debería dimitir o empezar a trazar un plan para su salida del 10 de Downing Street.

La última ha sido la diputada Catherine West, que aseguró este sábado en la red social X que el Partido Laborista necesita tener una “conversación honesta” sobre cómo está cumpliendo con las promesas de cambio y eso requiere un nuevo liderazgo.

“Keir ha demostrado un liderazgo significativo en el escenario mundial y está bien posicionado para representar el interés nacional del Reino Unido mientras tiene lugar este proceso pero sé que hablo por más personas laboristas al desear que dé un paso al lado como nuestro líder”, escribió West.

El líder laborista nombra al ex mandatario Gordon Brown como enviado para Finanzas y Cooperación

Por su parte, Starmer, sin hacer alusión expresa a las peticiones de dimisión, dijo en ‘The Guardian’ que en próximamente expondrá una hoja de ruta para “romper con el statu quo” en el país: “Ese es el camino que trazaré en los próximos días y el trabajo que mi Gobierno liderará en los meses y años venideros”.

En este sentido, Starmer, anunció ayer el nombramiento de Gordon Brown, que lideró el Reino Unido entre el 2007 y el 2010, como su nuevo enviado especial para Finanzas y Cooperación Global.

Starmer confió este cargo Brown, que también ejerció como ministro de Economía en los Gobiernos de Tony Blair entre 1997 y 2007, pues aseguró que su experiencia lo deja “bien posicionado” para trabajar con aliados internacionales para construir un Reino Unido más fuerte y “aumentar la seguridad y la resiliencia” del país.