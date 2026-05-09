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Mundo

Israel liberará este sábado a los activistas Ávila y Abukeshek antes de su deportación

Efe
09/05/2026 13:59
Dos activistas de la Flotilla, en huelga de hambre en Pamplona para denunciar detenciones
Dos activistas de la Flotilla, en huelga de hambre en Pamplona para denunciar detenciones
EFE
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Los dos activistas de la Flotilla Global Sumud que siguen detenidos, el hispanopalestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, serán liberados y entregados este sábado a las autoridades de inmigración israelíes, según informó el servicio de inteligencia doméstica (Shin Bet) al equipo legal Adalah.

"Hoy mismo (se espera que salgan) y permanecerán bajo custodia en espera de su deportación", confirmó en un comunicado Adalah, que aseguró estar monitorizando de cerca la situación para "asegurar que la liberación se lleve a cabo, seguida de su deportación de Israel en los próximos días".

Adalah recalcó que Ávila y Abukeshek han estado "detenidos ilegalmente" por Israel durante más de una semana, desde la madrugada del jueves 30 de mayo cuando fueron secuestrados por la Marina israelí en aguas internacionales, en violación del derecho internacional.

"Durante su detención, permanecieron en aislamiento total y en condiciones punitivas, a pesar de la naturaleza puramente civil de su misión", denuncia Adalah en el texto.

En un encuentro con sus abogadas hace cinco días, los activistas confirmaron que en sus celdas había luz de alta intensidad encendida las 24 horas del día. Las letradas de Adalah, Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma, denunciaron que esta práctica, usada por el Servicio Penitenciario Israelí, busca provocar privación del sueño y desorientación sensorial.

Ambos activistas se encuentran, además, en huelga de hambre desde su arresto, intensificada por Abukeshek la noche del pasado martes al negarse también a beber agua.

Los dos fueron interrogados durante horas, pero no existen cargos contra ellos, recuerda Adalah a EFE.

El ministro de Exteriores en España, José Manuel Albares, había anunciado hoy poco antes que Abukeshek será deportado a través de paso de Taba en Egipto, según un mensaje de audio que la diplomacia española remitió a EFE por el Ministerio.

Albares aseguró que el Ministerio está trabajando intensamente para que, en el momento en el que se produzca su salida del territorio israelí, el activista hispanopalestino regrese a España con su familia "lo antes posible".

Mañana domingo, el Tribunal de Magistrados de Ashkelon, en el sur de Israel, tenía previsto celebrar una vista para decidir si prorrogaban su detención o liberaban a los activistas.

La ONU ha pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y ha subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de estas flotillas que se repiten desde hace años.

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