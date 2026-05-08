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Mundo

Estados Unidos bloquea el tránsito de 73 buques a puertos iraníes tras nuevos ataques en Ormuz

Efe
08/05/2026 16:22
Barcos acercándose al estrecho de Ormuz
Barcos acercándose al estrecho de Ormuz
EFE
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El Ejército estadounidense informó este viernes de que está bloqueando la entrada y salida de 73 embarcaciones comerciales en puertos iraníes, tras una noche en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

El Comando Central del Ejército (Centcom) estadounidense detalló que se trata de buques cisterna con capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní, valorados en más de 13.000 millones de dólares.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este viernes que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.

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"Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando su respuesta. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación", afirmó en una rueda de prensa tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Según los datos divulgados hoy por Centcom, con sede en Florida, más de 50 embarcaciones han sido redirigidas para garantizar el cumplimiento del bloqueo, mientras que 73 buques cisterna permanecen sin poder transportar el petróleo.

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Para ejecutar la operación, Estados Unidos señaló que mantiene desplegados más de 15.000 soldados, más de 200 aeronaves y más de 20 buques de guerra.

Entre los recursos utilizados figuran portaaviones, destructores con misiles guiados, aeronaves de vigilancia y reconocimiento, aviones de combate, buques anfibios y aeronaves no tripuladas.

Este viernes se cumple un mes del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, en un contexto marcado por las tensiones repentinas de la víspera en el estrecho de Ormuz, donde ambas partes intercambiaron una serie de ataques recíprocos.

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El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a su llegada a una rueda de prensa conjunta con la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en la que detallan el dispositivo de evacuación y repatriación de los pasajeros del MV Hondius a su llegada a Tenerife el domingo. La Comisión de Salud Pública ha aprobado el protocolo de manejo de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus y que establece, entre otras medidas, cuarentenas obligatorias en el Hospital Gómez Ulla a los españoles que estuvieran en el buque desde el 1 de abril o que sean contacto con casos confirmados. EFE/Borja Sanchez-trillo

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