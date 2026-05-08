El crucero en el que se produjo el brote de hantavirus ya está a menos de 800 kilómetros de Tenerife

El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde EFE

El crucero neerlandés MV Hondius, con 144 personas a bordo, una de ellas fallecida, ha cubierto ya casi la mitad de su navegación desde Cabo Verde a Tenerife, a donde espera llegar entre la noche del sábado y la mañana del domingo, y se encuentra ahora al oeste de Nuadibú (Mauritania).

De acuerdo con la posición que facilita su sistema de localización AIS, el identificador GPS que están obligados a llevar todos los barcos de más de 300 toneladas (y todos los de pasajeros, sin distinción), el Hondius ha navegado unas 427 millas náuticas desde que salió el miércoles por la tarde de Praia, 790 kilómetros.

Desde la capital de Cabo Verde, frente a la que llevaba días fondeado, hasta el puerto de Granadilla de Abona, donde fondeará a su llegada a Canarias, hay aproximadamente 880 millas, 1.630 kilómetros.

El barco sobre el que se centran todas las miradas desde hace días por el brote de hantavirus que se ha registrado a bordo navega en estos momentos a 11,2 nudos (20,7 km/h).

Si esa velocidad se mantuviera constante, a las 9.00 horas de este viernes (hora de Canarias) al crucero le quedaban por delante unas 40 horas de navegación hasta fondear en Tenerife.

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Al partir de Cabo Verde, el capitán declaró a través del sistema AIS las 12.00 horas del domingo como hora estimada de llegada. La información que proporcionan las administraciones españolas sobre los preparativos para su llegada presupone que es posible que arribe antes, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Desde que supere la latitud de Nuadibú, esta misma mañana de viernes, el crucero se encontrará ya formalmente en la zona SAR española (SAR="búsqueda y rescate", en inglés); es decir, en el área del Atlántico donde España ha asumido la obligación internacional de asistir cualquier emergencia que se pueda producir en el mar.

Cuando se aproxime a 200 millas (370 kilómetros), entrará en la zona económica exclusiva (ZEE) de España. A partir de las 24 millas (44 Km), estará en aguas donde España tiene derechos de aduana y fiscalización. Y cuando se aproxime a menos de 12 millas de Tenerife (22 Km), legalmente se hallará en España, en su mar territorial.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias, a su llegada a Granadilla el MV Hondius no atracará en los muelles, sino que se quedará fondeado donde se determine.

En ese momento, especialista sanitarios revisarán el barco y el estado de sus pasajeros, ninguno de los cuales presenta por ahora síntomas. La operación será supervisada por la Organización Mundial de la Salud, organismo de la ONU que ha pedido la ayuda de España.

Después, bajarán a tierra en lanchas en condiciones de alta seguridad y sin contacto con nadie ajeno al operativo, siempre que el avión que los va a repatriar a su país esté ya disponible en el aeropuerto de Tenerife Sur, situado a 11,4 kilómetros por carretera. EFE

Los pasajeros se trasladarán a tierra en una barcaza y bajarán por turnos del crucero

El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado este viernes que los pasajeros del crucero 'MV Hondius', en el que ya falleció un pasajero tras contraer hantavirus, se trasladarán por turnos, primero en una barcaza y luego por carretera directamente "al pie de escalerilla del avión".

Así lo ha dicho en una entrevista en 'La hora' de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha tratado de "calmar los ánimos" asegurando que los pasajeros del crucero saldrán del mismo en el mar hacia una barcaza por turnos.

A partir de ahí, ha agregado que, una vez lleguen a tierra, se subirán al cantil del muelle e "inmediatamente al medio que se haya elegido para trasladarlos al aeropuerto del sur", y ha asumido que el vehículo, presumiblemente un autobús, "los llevarán directamente a pie de escalerilla" del avión que ya está preparado y que dejará a los pasajeros en sus respectivos países.

Dicho esto, ha matizado que aún falta formalizar un documento de protocolización y que la distancia, respecto a la costa tinerfeña, a la que fondeará el crucero es decisión del capitán marítimo.

De todos modos, ha intuido que "no podrá ser muy lejos del lugar de desembarque" dada la escasa experiencia de los pasajeros y porque "cuanto menos largo sea el trayecto, mucho mejor, más rápido y más cómodo".

Por otro lado, interpelado por una manifestación convocada por los trabajadores del puerto para evitar el desembarque del crucero, Suárez ha negado que tenga relación alguna con los trabajadores del puerto de Granadilla, en el que desembarcará el MV Hondius.

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En este sentido, ha sostenido que los trabajadores del muelle sí han reflejado su apoyo en "sendos documentos" y que incluso se han sumado a la coordinación de la operación "en el caso de que los necesitaran".

Asimismo, ha reiterado que se trata de una intervención similar a otras que ya hicieron durante la pandemia del Covid-19 de 2020 "en varias ocasiones y con total éxito".

La azafata hospitalizada en Ámsterdam da negativo por hantavirus

La azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam por posibles síntomas de hantavirus ha dado negativo, confirmó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el número de contagios por el momento se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU.

El Punto Focal para el Reglamento Sanitario Internacional en Países Bajos notificó este negativo a la OMS, indicaron a EFE portavoces de la organización con sede en Ginebra.

La azafata no había estado en el crucero MV Hondius, a diferencia de los otros ocho pacientes, de los que tres han fallecido, uno se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica) y otros cuatro son tratados en centros de Zúrich (Suiza), Dusseldorf (Alemania), Nimega y Leiden (Países Bajos).

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La azafata de la aerolínea KLM había estado previamente en contacto en Johannesburgo con una pasajera del crucero que falleció un día después a consecuencia del hantavirus.

Esta pasajera, de 69 años, era la esposa del primer fallecido en el buque, el 11 de abril. Desembarcó junto al cadáver de su marido y otros cerca de 30 pasajeros el día 24 en la isla de Santa Elena, en medio del océano Atlántico, y voló desde allí a Johannesburgo el 25 de abril, donde murió al día siguiente.

Al parecer, la azafata se encontraba en un vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril en el que la pasajera del crucero intentó embarcar, pero la tripulación decidió no permitirle subir al avión debido a su estado de salud.

La azafata, que fue ingresada con síntomas leves, fue una de las cinco personas que tuvieron un contacto estrecho con la mujer en ese vuelo, indicó el servicio de salud pública neerlandés.

Sanidad dice que ningún pasajero español ha manifestado oposición a la cuarentena

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado hoy que ninguno de los pasajeros del buque MV Hondius, donde se ha desatado un brote de hantavirus, ha manifestado oposición a hacer la cuarentena cuando sean evacuados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid desde el puerto de Granadilla de Abona de Tenerife, a donde también se desplazará mañana el equipo técnico del Ministerio de Sanidad.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, ha explicado también que España ha solicitado las autoridades sanitarias de la UE que establecieran un protocolo, aunque España está realizando el suyo con los técnicos en la materia.

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Javier Padilla ha explicado que él está en contacto personal con los 14 españoles del barco y que estos "se encuentran bien, no tienen síntomas" y ha añadido que en términos de ánimo, aunque han pasado momentos difíciles, ahora está mejor desde que zarparon de Cabo Verde y con ganas de llegar a España.

"Ninguno me ha manifestado ninguna oposición a ese respecto", ha precisado el secretario de Estado de Sanidad en relación con la cuarentena que tendrán que realizar los 14 pasajeros españoles del citado crucero, una vez que sean evacuados del barco y trasladados a la península.

De hecho, ha dicho confiar en que sea así "de manera voluntaria" aunque saben que puede ser "largo y tedioso" pero cree que no habrá ningún problema después de lo que "han debido de pasar en esa embarcación".

En el protocolo que se va estableciendo se ha acordado que se les presente un documento para que firmen su conformidad con la cuarentena, pero en caso de que no sea así y de que alguien se opusiera, el secretario de Estado de Sanidad ha recordado que hay una ley que data del año 1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en situaciones en materia de salud pública, que habilita al Gobierno para tomar decisiones y que el equipo jurídico ya tiene preparada por si fuera necesario aunque espera que no lo sea.

Estas medidas que prevé la Ley, ha precisado, tienen que ser definidas hacia "una población concreta, que sean proporcionales, que estén bien justificadas, velando por todos los derechos fundamentales de la población" pero que también sirvan para "preservar el bien de salud pública".

Si fuera necesaria su aplicación, la orden del Ministerio tendría que ser avaladas por la autoridad judicial para los que estuvieran obligados a llevarlas a cabo. En cuanto el tiempo que durará la cuarentena, ha señalado que se irá viendo y revisando en función del último contacto que haya tenido cada pasajero, al tiempo que ha recordado que en el barco ya se establecieron medidas de contacto para evitar riesgo de transmisión.

No obstante, ha precisado que también se está trabajando con la Unión Europea para establecer unas "directrices generales" y además, muchos países les han trasladado que van a esperar a que España publique su protocolo para seguir lo que digan sus técnicos.

Padilla no ha querido entrar en la polémica política, con las quejas del presidente de Canarias de no haber sido informado, y se ha limitado a señalar que la ministra ha estado en contacto con éste y que desde el martes hay reuniones periódicas todos los días con los equipos técnicos de Canarias, a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde. "Reuniones que se dan en un clima de cooperación institucional total y absoluta", ha precisado y aunque ha señalado que a veces no están de acuerdo, todos tienen la misma preocupación y es que todo "salga bien".

Por lo tanto, ha recalcado que él no tiene "ningún reproche que hacer" y ha anunciado que mañana previsiblemente se desplazará el equipo ministerial al terreno, donde ya llevan "muchos días trabajando los equipos de sanidad exterior con todos los equipos de la Consejería de Sanidad y del gobierno de Canarias".

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Javier Padilla también ha querido quitar hierro al hecho de que inicialmente se dijera por parte del Gobierno que el barco iba a atracar y posteriormente se especificó que iba a fondear. Según ha señalado, las cosas se van "afinando" con el contacto con los técnicos concretos: "lo que sí vamos a tener seguro es que lo vamos a hacer con todas las medidas de seguridad y vamos a tener conocimiento técnico y científico y a nivel internacional con la UE y la OMS".

No obstante y para la tomar la decisión de que el barco fondee ha admitido que han tenido en cuenta "elementos de preocupación" que se veían en Canarias, que se inclinaban por esta opción.

Eso, ha añadido, no quiere decir que tuviera "riesgo epidemiológico" y ha recordado que en el barco, además de la tripulación y el pasaje, van dos infectólogos holandeses, una persona de la OMS y otra del centro europeo de control de enfermedades infecciosas que les ayudan a conocer la situación del barco. De hecho, ha explicado que éste se encuentra en "perfectas condiciones de orden y limpieza".

Una vez que se produzca el desembarco, el Hondius tendrá que seguir su recorrido hasta Países Bajos, según el secretario de Estado, pero no ha aclarado en qué momento se llevará a cabo la desinfección del mismo. En cualquier caso, ha aclarado que ésta se hará "en el momento y lugar más adecuado y sin ningún tipo de riesgo para la población civil de Canarias ni para los trabajadores que van a formar parte del dispositivo".

En cuanto a la repatriación, ha explicado, al igual que lo ha hecho previamente la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, también en TVE, que hay tres niveles de repatriación: el primero, el de los españoles del que se encarga el Ministerio de Defensa; el segundo, el de los países de la Unión Europea, recordando que Países Bajos tiene una responsabilidad muy concreta dado que la bandera del barco es de allí y el tercer nivel, el de los países de fuera de la UE.

Sobre estos últimos, ha afirmado que EEUU ha enviado un avión con miembros de control enfermedades para repatriar a sus ciudadanos y ayer mismo Reino Unido también se ha comprometido a llevar a cabo la evacuación e los suyos.

A este respecto ha precisado que en un par de horas, sobre las once de la mañana, hay una reunión con los gobiernos que han mostrado compromiso para resolver todas las dudas, que se esperan aclarar a lo largo del día de hoy, fecha en la que se espera tener fijada la hoja de ruta de la evacuación, según ha señalado también Barcones.

Se trata, ha señalado, de un operativo con una implicación enorme ya que afecta a 22 países e irán desembarcando a los pasajeros según vayan llegando los aviones para evacuarlos.

OMS: "El hantavirus sólo se transmite por contacto estrecho, con posible exposición a saliva"

El hantavirus causante del brote en el crucero MV Hondius sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra, aclaró la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Por contacto cercano se entiende estar prácticamente cara a cara, en proximidad directa, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir", explicó este viernes el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, en rueda de prensa.

El portavoz subrayó que, pese a ello, incluso en casos de personas que han compartido cabina en el buque afectado, ha habido situaciones en las que una se contagió y otra no, "lo que demuestra que el riesgo general sigue siendo muy bajo".

"No es un nuevo covid, el riesgo para la población es absolutamente bajo", insistió Lindmeier, quien también señaló que la capacidad de transmisión del hantavirus es inferior a la del sarampión, donde compartir un mismo recinto con un paciente implica un mayor riesgo de contagio. EFE

El presidente de la Xunta critica la sensación de "descoordinación inicial"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado una sensación de "descoordinacion inicial y falta de información inmediata" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero 'MV Hondius' y ha exigido "certezas y coordinación".

Preguntado por los medios este viernes en un acto en Santiago, el presidente autonómico ha asegurado que "es el Gobierno central quien tiene que asumir la coordinación por muchas razones", entre las que ha mencionado, "la coincidencia geográfica, que el barco va a llegar a Canarias y por todo lo que implica en el país".

"Lo que pido a partir de ahora es que haya la máxima coordinación y transmisión de información con todas las comunidades autónomas, que no queremos otra cosa que trabajar de la mano del Gobierno, que tiene competencias en todo el territorio nacional, para estar preparados para cualquier contingencia. Eso es lo que realmente transmite tranquilidad a la población", ha aseverado.

"Espero que sea así y pongo la sanidad gallega a disposición de coordinarse con el Gobierno central. Espero que sea así, no queremos otra cosa, no se entendería otra cosa", ha concluido.

En este contexto, ha confirmado que la Xunta está en contacto con el entorno familiar del ornitólogo vecino de Cariño (A Coruña) que permanece a bordo del buque donde se localizó el brote de hantavirus. "Sabemos que se encuentra bien, afortunadamente. Espero que siga así y que, cuanto antes, pueda estar con nosotros, lógicamente después de pasar todo el proceso que se decida", ha subrayado.