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Mundo

La cepa del hantavirus que causó tres muertes en un crucero es la que se transmite entre humanos

Efe
06/05/2026 11:27
El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde
El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde
EFE
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El hantavirus que causó tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La identificación fue posible gracias a una muestra tomada mediante PCR de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

La información fue comunicada de inmediato a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y a la OMS, indicó HUG, una de las instituciones médicas más prestigiosas en el país.

El crucero de lujo partió de Argentina y a principios de abril un pasajero neerlandés presentó síntomas, tras lo que falleció el día 11.

El crucero holandés MV Hondius

España acogerá en Canarias al crucero de lujo con un brote de hantavirus

Más información

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, y tomó un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica), pero murió en los servicios de emergencia de un hospital de esa ciudad.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, falleció el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.

El Ministerio de Sanidad español ha designado la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, como lugar para que reciba atención médica el pasaje y la tripulación del MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde, aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen por razones de seguridad.

También será atendido en Tenerife el médico de a bordo, que será evacuado en avión en breve hasta un hospital tinerfeño.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó el martes de que preparaba la evacuación de tres enfermos que requieren atención médica urgente, y destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, en ese proceso.

Las autoridades de Cabo Verde confirmaron este miércoles que ya llegó al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos, pues no permiten que el buque atraque. 

Un hombre que viajó en el crucero MV Hondius es hospitalizado en Suiza por hantavirus

Un hombre que viajó como pasajero en el MV Hondius, el crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus, ha sido hospitalizado en Zúrich (Suiza) tras dar positivo por ese patógeno, informó este miércolas la Oficina Federal de Salud Pública en un comunicado.

El paciente está siendo tratado actualmente en el Hospital Universitario de Zúrich, donde ha sido aislado, y los laboratorios han confirmado que el virus pertenece a la cepa Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros casos detectados a bordo del crucero, señalaron las autoridades sanitarias suizas.

Añadieron que la transmisión de ese tipo de virus es posible entre personas, pero sólo en caso de contacto estrecho, por lo que es poco probable que se produzcan más casos en Suiza y que, por ahora, no existe peligro para la población general. 

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