Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Von der Leyen responde a las amenazas de aranceles de Trump: "Un acuerdo es un acuerdo"

Agencias
05/05/2026 12:51
Úrsula von der LeyenREMITIDA / HANDOUT por DATI BENDOFotografÃ­a remitida a medios de comunicaciÃ³n exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma02/03/2026
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reaccionado a las amenazas del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, con la imposición de aranceles del 25% a los coches europeos recordándole que "un acuerdo es un acuerdo", aludiendo así al pacto que ambas partes cerraron en julio de 2025 y que limita los aranceles sobre los automóviles europeos vendidos en Estados Unidos al 15%.

"Un acuerdo es un acuerdo, y tenemos un acuerdo. Y la esencia de este acuerdo es prosperidad, normas comunes y fiabilidad. Ahora ambos estamos implementando este acuerdo respetando los diferentes procedimientos democráticos que tenemos en cada lado", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario durante una rueda de prensa en la capital armenia, Ereván, tras la celebración de la primera cumbre bilateral entre la UE y Armenia.

Donald J. Trump

La obsesión de Trump por su imagen: aparece en billetes, monedas, instituciones y hasta en pasaportes

Más información

Ha recordado que la UE está en "la etapa final de implementación" de los compromisos arancelarios restantes firmados con Washington, paralizado por el Parlamento Europeo en enero tras las amenazas del magnate estadounidense de la anexión de Groenlandia y ahora de nuevo en trámite, con la condición de que se suspenda el acuerdo si la Casa Blanca impone nuevos gravámenes o dirige nuevas amenazas económicas contra países de la Unión Europea.

Con todo, Von der Leyen ha avisado de que la Unión Europea está "preparada para cualquier escenario" en el caso de que Trump no respete al acuerdo comercial cerrado el pasado verano y decida finalmente imponer aranceles del 25% a los coches europeos que se vendan en suelo estadounidense.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha respaldado la labor de Von der Leyen en este sentido, afirmando que los líderes de los Veintisiete Estados miembro de la Unión Europea respaldan "plenamente" el trabajo de la Comisión Europea y de su presidenta.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, (en el centro), en su visita a las instalaciones del CEIP Sal Lence

La Xunta licita por más de 233.000 euros las obras de renovación del CEIP Sal Lence de A Coruña
Dani Sánchez
El ideal gallego

La Xunta ofrece a las vecinas de Curtis un servicio de autobús para acudir al cribado de cáncer de mama en A Coruña
Redacción
Recreación de cómo será San Cidre

Luz verde a la 'metamorfosis' de San Cidre, en Bergondo
Lucía Tenreiro
Festa das Flores de Arteixo @ Patricia G. Fraga (3)

Los Satélites y la Banda Municipal animarán la Festa das Flores de Arteixo
Noelia Díaz