Un supuesto ataque iraní a un buque de EEUU eleva la tensión

Una mujer iraní camina junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, este lunes Abedin Taherkenareh (Efe)

Estados Unidos (EEUU) desmintió este lunes que un buque suyo recibiera el impacto de misiles en el estrecho de Ormuz, como sostenía Irán, y aseguró que cruzó esa zona en la operación ‘Proyecto Libertad’ para reabrir el tránsito, mientras Emiratos Árabes Unidos reportó un ataque iraní con dron que causó un incendio.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU (Centcom) desmintió que uno de sus navíos militares hubiera sido atacado al intentar atravesar el estrecho de Ormuz, como había afirmado la prensa iraní.

“Ningún navío estadounidense ha sido alcanzado. Las fuerzas estadounidenses siguen apoyando la operación ‘Proyecto Libertad’ y el bloqueo naval de los puertos iraníes”, dijo en la red X el Centcom, encargado de las operaciones militares en Oriente Próximo.

Por su parte, el ejército iraní aseguró que destructores estadounidenses trataban de acercarse al estrecho de Ormuz en el mar de Omán y fueron advertidos en varias ocasiones por radio “del riesgo de violar el alto el fuego”. Los buques estadounidenses ignoraron los avisos, por lo que abrieron fuego a modo de advertencia, según la versión de Teherán.

Tras ello, dos misiles impactaron contra un navío de la Armada estadounidense obligándole a abandonar su intento de cruzar el estrecho, informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Además, el Centcom informó de que facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un “primer paso” en la operación anunciada este pasado domingo, por el presidente estadounidense, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

El Centcom indicó que “destructores lanzamisiles de la Armada de EEUU operan actualmente en el golfo Arábigo tras cruzar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad” y aseguró que sus fuerzas “están ayudando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito de la navegación comercial”.

'Proyecto Libertad'

“Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense cruzaron con éxito Ormuz y continúan su travesía con seguridad”, afirmó el mando militar. La operación ‘Proyecto Libertad’ comenzó este lunes y movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho por el bloqueo iraní.

Irán, por el contrario, afirmó que impidió la entrada de destructores de EEUU e Israel en el estrecho tras emitir una “advertencia firme y rápida”, después de que Trump anunciara la operación.

“Con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz”, sostuvieron las relaciones públicas del ejército iraní.

La Guardia Revolucionaria también advirtió de que cualquier intento de tránsito que contradiga los protocolos iraníes “se enfrentará a graves riesgos y cualquier buque que los incumpla será detenido por la fuerza”.

“Gran incendio”

También este lunes un ataque con dron lanzado desde Irán provocó “un gran incendio” en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

La Defensa Civil de Fuyaira “continúa trabajando para controlar el incendio”, agregaron las autoridades sin aportar más detalles sobre los daños provocados ni posibles víctimas mortales.

Previamente, EAU había denunciado un ataque “terrorista iraní” contra un buque cisterna perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi con dos drones mientras transitaba por Ormuz, sin causar heridos.

De hecho, el Ministerio de Defensa emiratí sostuvo haber interceptado sobre sus aguas territoriales tres misiles crucero “procedentes de Irán”, en la primera operación de derribo de proyectiles desde la entrada en vigor del alto el fuego entre EEUU y Teherán hace casi un mes.

Es la primera vez que Emiratos anuncia que está respondiendo a un ataque desde la entrada en vigor de la tregua.

En este contexto, el número de muertos por los ataques israelíes en el Líbano continuaba ascendiendo y durante este lunes llegó a 2.696 desde que empezó la ofensiva el 2 de marzo.

El número de heridos fue de 32, según el comunicado oficial reproducido por la Agencia Oficial de Noticias libanesa, que especifica que 103 profesionales sanitarios murieron durante esta ofensiva israelí.