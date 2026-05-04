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Mundo

Ucrania anuncia una tregua el 6 de mayo y deja en manos de Rusia una prolongación

Efe
04/05/2026 22:53
Volodymyr Zelenskyy
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EFE
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este lunes una tregua para el 6 de mayo y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para el día 9 con motivo de la celebración del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.

"Consideramos que la vida humana tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier 'celebración' de aniversario. En este sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego a partir de las 00.00 hora local del 5 al 6 de mayo", escribió Zelenski en su cuenta de la red social X, en la que pidió a Rusia secundarla.

"En el tiempo que queda hasta ese momento, es realista garantizar que el silencio entre en vigor. Actuaremos de forma recíproca a partir de ese momento", indicó.

Zelenski afirmó que "ha llegado el momento de que los dirigentes rusos den pasos reales para poner fin a su guerra, especialmente dado que el Ministerio de Defensa ruso considera que no puede celebrar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania".

Horas antes el Ministerio de Defensa de Rusia anunció una tregua en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en línea con lo propuesto por el presidente ruso, Vladímir Putin, para conmemorar el 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Moscú expresó su deseo de que Kiev siga su ejemplo y respete el cese de hostilidades durante el viernes y el sábado, día en el que tendrá lugar un desfile militar en la plaza Roja.

Defensa advirtió que en caso de que Ucrania intente frustrar la conmemoración, "las Fuerzas Armadas rusas lanzarán un ataque masivo con misiles en represalia contra el centro de Kiev".

A su vez, Zelenski dijo previamente en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que Rusia teme un ataque con drones el día del desfile militar en la plaza Roja de Moscú.

"Rusia ha anunciado un desfile del 9 de mayo en Moscú sin equipamiento militar. Si esto ocurre será la primera vez en muchos, muchos años. No pueden permitirse equipamiento militar y temen que los drones puedan sobrevolar la Plaza Roja", afirmó.

El presidente ucraniano realizó estas declaraciones horas después de que un dron ucraniano impactara en un edificio de Moscú situado a unos diez kilómetros del Kremlin, según ha confirmado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

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