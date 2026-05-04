La Comunidad Política Europea aboga por la paz y el derecho internacional frente a las guerras en Ucrania e Irán

Von der Leyen, este lunes, en la ceremonia de bienvenida de la CPE L. Szymanski (Efe)

La Comunidad Política Europea (CPE), que integra a casi medio de centenar de países del continente, abogó este lunes en su VIII cumbre por la defensa de la paz y el derecho internacional frente a las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, en un claro mensaje a los líderes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin.

“La forma europea de hacer las cosas a través de la diplomacia, el multilateralismo y el respeto de derecho internacional produce resultados”, proclamó António Costa, presidente del Consejo Europeo, al término de la cumbre celebrada en Armenia.

La Unión Europea (UE) y la otra veintena de países que acudieron al foro defendieron el creciente alineamiento con Canadá, cuyo primer ministro, Mark Carney, es el primer dirigente no europeo en participar en una reunión de la CPE. “Somos los más europeos de los países no europeos”, señaló sonriente.

El primer ministro canadiense es pionero como mandatario no continental en asistir a la reunión

“La cumbre de la paz”, así la llamó Costa, en alusión a la normalización entre Armenia y sus hasta hace poco enemigos acérrimos, Azerbaiyán y Turquía, cuyos presidente y vicepresidente participaron en la reunión.

Costa, muy crítico con los bombardeos de EEUU. e Israel contra Irán, destacó que esa paz fue fruto de “valientes decisiones políticas y un paciente esfuerzo diplomático”.

Lo ocurrido en el Cáucaso “es una historia de paz en Europa. En un mundo donde parece dominar la escalada y la guerra, es algo que hay que celebrar”, dijo, ajunto al primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

Por ello, afirmó, “en el actual contexto geopolítico está cada vez más claro que nuestro continente necesita una visión de la seguridad de 360 grados” en la que hay que contar con países no europeos.

El conflicto en Oriente Próximo es un “crudo recuerdo de que una guerra en la frontera con Europa tiene un impacto directo en la seguridad común, en nuestro suministro energético y en nuestra economía”, señaló.

“Entre amigos”

Mientras, destacó que “Canadá es un campeón del multilateralismo con la ONU en su corazón”, que quiere construir con Bruselas “un orden internacional basado en principios y anclado en el derecho internacional y humanitario”.

“¡Bienvenido Mark!, aquí estás entre amigos”, dijo Costa, quien añadió: “La participación de Carney es políticamente muy significativa. Es un reflejo del fuerte y creciente alineamiento de Europa y Canadá”.

Carney destacó que “la nostalgia no es una estrategia”, pero aseguró que tampoco cree que la comunidad internacional esté condenada a someterse a “un mundo más transaccional, insular y brutal”.

Uno de los temas clave de la cumbre fue la lucha contra la desinformación y las amenazas híbridas, representadas principalmente por Rusia, que combate en Ucrania y tiene la mirada puesta en las elecciones legislativas en Armenia.