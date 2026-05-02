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Mundo

El activista palestino-español, Saif Abukeshek, se encuentra en 'shock' y en huelga de hambre

Efe
02/05/2026 15:43
Un manifestante muestra las fotografías de los dos activistas de la flotilla que permanecen detenidos en Israel, durante una protesta este sábado
En una protesta realizada en Italia este sábado, un manifestante muestra las fotografías de los dos activistas de la flotilla que permanecen detenidos en Israel
EFE
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El activista palestino-español Saif Abukeshek se encuentra bien de salud, aunque en estado de 'shock', tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre, según explicó su mujer, Sally.

Sally fue informada de estos detalles por personal del consulado español en Tel Aviv, que han tenido este sábado un primer contacto con el ciudadano español quien, junto al activista brasileño Thiago Ávila, fue trasladado a Israel tras ser arrestados en aguas cercanas a Grecia cuando participaban en la 'Global Sumud' Flotilla.

Los activistas de la Flotilla Global Sumud en territorio griego

El Gobierno exige a Israel liberar al español Saif Abukeshek, miembro de la flotilla

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El encuentro entre el personal del consulado y Saif no duró más de diez minutos y sirvió para confirmar que se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas".

Saif iba en una embarcación de observación 

Sally aseguró que su marido no tenía intención de llegar a Gaza con la 'Global Sumud' Flotilla para evitar afrontar una situación peligrosa y que él navegaba en una embarcación que hacía funciones de observación.

Su voluntad era facilitar servicios logísticos, como ya hizo en la primera flotilla que zarpó de Barcelona hace unos meses, cuando sólo avanzó hasta un puerto italiano y no continuó el viaje más allá.

Al menos seis gallegos partirán este domingo en la nueva flotilla humanitaria con destino Gaza

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"Está en estado de shock. Se ha lamentado de que ayer fue el cumpleaños de una de sus hijas y que no pudo ni llamarla para felicitarla", lamentó Sally.

Reivindica su puesta en libertad

Sally reclamó la puesta en libertad de Saif, que nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos. "El es sólo un activista humanitario, que siempre ha trabajado para defender al pueblo palestino", dijo su mujer.

En esta línea, hizo un llamamiento al Gobierno español para hacer "todo lo posible" para conseguir su liberación, y pidió a la sociedad civil que haga presión con protestas ante embajadas y consulados de Israel para poner fin a "la violencia que ejerce Israel sobre los ciudadanos palestinos".

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