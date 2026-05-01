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Mundo

El Gobierno exige a Israel liberar al español Saif Abukeshek, miembro de la flotilla

Efe
01/05/2026 18:16
Los activistas de la Flotilla Global Sumud en territorio griego
Los activistas de la Flotilla Global Sumud en territorio griego
EFE
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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido este viernes la inmediata liberación de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la flotilla a Gaza interceptada ayer por Israel, que ha sido conducido a este país acusado de colaborar con Hamas.

Israel ha desembarcado en Creta a los integrantes de la flotilla Global 'Sumud', que interceptó ayer jueves en aguas griegas, entre ellos una treintena de españoles, que han sido atendidos por la cónsul de España en Atenas.

Todos salvo el palestinoespañol Abukeshek, a quien Israel acusa de facilitar transferencias financieras a Hamas, y al brasileño Thiago Ávila, "sospechoso" de apoyarle, que serán interrogados por las autoridades hebreas.

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Saif Abukeshek, miembro de la Intersindical Alternativa de Catalunya, reside en Barcelona y ya había participado en la primera flotilla que salió en septiembre del año pasado rumbo a Gaza y que en octubre fue igualmente interceptada en aguas internacionales por las autoridades israelíes.

Los miembros de esta nueva flotilla de 'Global Sumud', que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria, fue detenida en las costas de Grecia con cerca de 175 activistas de diferentes nacionalidades, entre ellas una treintena de españoles, que habían zarpado de Barcelona el pasado 15 de abril.

Los participantes aseguran que fueron "golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda".

"Sufrieron fracturas de nariz, costillas fisuradas y palizas sangrientas. Incluso se efectuaron disparos contra ellos en medio del caos", denuncia el mensaje en Instagram, acompañado de un vídeo en que personas no identificadas a bordo de un autobús afirman haber sufrido abusos.

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Aparte de Albares, que además ayer llamó a consultas a la encargada de negocios israelí para protestar por este episodio, también otros ministros de Sumar han cargado contra Israel, empezando por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha rechazado la "vulneración de la legalidad internacional con absoluta impunidad, se llamen Netanyahu, Trump o como se llamen", centrándose especialmente en el caso de la flotilla mientras Europa "no hace nada".

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido también la "inmediata" puesta en libertad de los dos activistas de la expedición y ha calificado de "secuestro" la intervención de Israel.

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