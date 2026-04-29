Resurge en Francia un sucedáneo de la web que reunió a los violadores de Gisèle Pelicot

Una imagen de Gisèle Pelicot, la mujer francesa cuyo marido reclutaba hombres que la violaran Archivo El Ideal Gallego

'Cocoland', una plataforma en línea considerada por las autoridades un sucedáneo de 'Coco', cerrada en 2024 por la justicia tras haber servido de punto de encuentro para los violadores de Gisèle Pelicot, está siendo investigada tras la denuncia presentada por el Gobierno francés.

El Ejecutivo anunció además este miércoles que ha denunciado ante las autoridades competentes a 'Chaat.fr' y 'legarçon.net', otros dos sitios sospechosos de albergar contenidos pedocriminales y divulgar contenidos de carácter sexual sin haber habilitado un dispositivo de verificación de edad.

Tras la apertura el martes de una investigación judicial contra 'Cocoland', la ministra delegada encargada de la Infancia, de la Juventud y de las Familias, Sarah El Haïry, se mostró indignada por la reaparición de un sucedáneo de 'Coco', donde el exmarido de Gisèle Pelicot, Dominique, reclutaba a desconocidos para que la violasen' bajo los efectos de ansiolíticos.

"El responsable es el pedocriminal que está en esta plataforma; el segundo es la plataforma que aloja estos horrores y el tercero es aquel que tiene la mente lo suficientemente retorcida como para crear un sitio así", subrayó en una entrevista radiofónica El Haïry, quien reconoció "los ángulos muertos" en la lucha contra este tipo de webs.

La Fiscalía de París precisó que la investigación abierta contra 'Cocoland', de la que se encarga la unidad nacional cíber de la Gendarmería, es por los cargos de poner a disposición una plataforma en línea para transacciones ilícitas y por la divulgación de mensajes violentos pornográficos o contrarios a la dignidad a menores.

El surgimiento de 'Cocoland' -todavía accesible- fue detectado por el medio francés 'Ouest France' hace unas semanas. La ministra tildó la reaparición de la plataforma de "bofetada" a las víctimas y a los esfuerzos de protección de la infancia.