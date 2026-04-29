Al menos dos heridos en un ataque contra una sinagoga en el norte de Londres

Oficiales de policía forense inspeccionan la escena del ataque de este miércoles en Golders Green, al norte de Londres. EFE

Oficiales de policía forense inspeccionan la escena donde dos hombres judíos resultaron gravemente heridos tras ser apuñalados en Golders Green, al norte de Londres, Reino Unido, 29 de abril de 2026.

Al menos dos personas resultaron heridas este miércoles en un ataque perpetrado contra una sinagoga situada en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, la capital de Reino Unido, según ha informado la ONG judía de respuesta ante emergencias Shomrim.

La organización indicó en un comunicado difundido en redes sociales que el incidente tuvo lugar en el noroeste de la ciudad y que, en un primer momento tras el ataque, el principal sospechoso huyó del lugar de los hechos con el arma en la mano.

Sin embargo, poco después varios miembros de la organización han logrado retenerlo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, que han procedido a detenerlo para trasladarlo a Comisaría. Mientras, las víctimas están siendo atendidas por unidades del servicio de ambulancia judío Hatzola.

La investigación continúa abierta

El primer ministro del país, Keir Starmer, reaccionó poco después al ataque, el cual ha descrito como "muy preocupante", durante una intervención ante los diputados en la Cámara de los Comunes.

"Esto es profundamente preocupante para todos los que estamos en esta Cámara", aseveró, al tiempo que confirmó que ya se ha abierto una investigación al respecto". "Todos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir", añadió.

En este sentido, afirmó que "existe una absoluta y clara determinación de lidiar con cualquier ataque de este tipo, esos que se han estado viendo demasiado a menudo últimamente", según informaciones recogidas por el diario 'The Guardian'.

Convocado un gabinete de crisis

Posteriormente, la ministra de Justicia, Sarah Sackman, informó de que el Gobierno de Starmer convocó un gabinete de crisis, conocido como COBRA, tras visitar el lugar de los hechos entre abucheos por parte de los asistentes.

El ataque ha sido reivindicado por un grupo islamista vinculado a Irán conocido como Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados (Hayi, por sus siglas en árabe) tan solo horas después de que la agencia de Inteligencia alemana alertara de que se podía producir una oleada de ataques por parte de este grupo en Europa.

Según informó en la víspera la Oficina Federal para la Protección de la Constitución al diario 'Handelsblatt', una red chií iraquí podría estar detrás del grupo, que utiliza diversos canales de redes sociales para informar sobre sus actividades.

Desde marzo se han detenido 26 personas

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron el lunes que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía, una cifra a la que se suma el hombre detenido esta mañana.

Esta ola de detenciones comenzó a finales de marzo en el marco de una serie de operaciones policiales puestas en marcha a raíz de varios ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga, una organización judía y otros locales de este tipo. De momento, la Policía Antiterrorista se encuentra investigando el posible origen de este tipo de amenazas.