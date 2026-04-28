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Mundo

Trump dice que Irán le informó de que están en "estado de colapso" y quieren reabrir Ormuz

Agencias
28/04/2026 16:46
Washington (United States of America), 06/04/2026.- US President Donald J Trump during a media briefing on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán le ha comunicado que están en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

"Irán nos acaba de informar de que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", escribió en su red Truth Social.

El presidente, que ha hablado anteriormente sobre una división entre "moderados" y "radicales" en la cúpula iraní, no especificó quién habría enviado la comunicación a EE.UU..

El mensaje del líder republicano coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

Según fuentes con conocimiento de lo discutido en la reunión de la víspera entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el mandatario habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, publica la cadena CNN.

La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, advirtieron las fuentes.

Trump extendió la semana pasada el alto el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes

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