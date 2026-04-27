El sospechoso de intentar asesinar a Trump, en la cena de gala con los corresponsales, comparece en una corte federal

Tirador contra Donald Trump en la cena de corresponsales EFE

El sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de las acusaciones.

Identificado como Cole Allen, un profesor de 31 años residente en California, el acusado fue imputado con tres cargos federales -dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio-, lo cual podría conllevar pena de cadena perpetua.

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La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente el 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales.

Allen se presentó ante la corte vestido con un mono de color azul neón, flanqueado por su equipo de defensa, que insistió en que el joven no tiene antecedentes penales.

Con semblante calmado, el acusado asintió a las aseveraciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a las preguntas del magistrado.

Allen habría viajado desde Los Ángeles a Washington en tren y fue interceptado en el hotel Hilton, donde Trump, la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno participaban el sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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El presidente, su esposa y gran parte de los miembros que estaban en la gala tuvieron que ser evacuados tras escucharse varios disparos en la inmediaciones del salón donde se celebraba el tradicional evento, el primero de su tipo al que asistía el republicano como inquilino de la Casa Blanca.

El propio Trump compartió en su red Truth Social imágenes de vídeo de las cámaras de seguridad del recinto, en las que puede verse al hombre corriendo a toda velocidad y a varios miembros del Servicio Secreto desenfundando sus armas y disparando.

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El director del FBI, Kash Patel, informó de que Allen cargaba con un arma larga y cuchillos al ser detenido y aseguró este lunes que los agentes "no han dormido en todo el fin de semana" para tratar de esclarecer la cadena de sucesos y los motivos que llevaron al sospechoso a atentar contra Trump y funcionarios de la Administración.

"Hemos recopilado hasta el momento correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, familiares, amigos y vecinos con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones de este individuo en el momento de presentar los cargos ante el tribunal", dijo Patel a 'Fox News' antes de la audiencia.

Allen también escribió un manifiesto que envió a su familia antes del incidente. "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", decía en esa nota.