Trump dice que el sospechoso del tiroteo actuó por motivos anticristianos

El presidente Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca después del tiroteo EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo ocurrido la noche del sábado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un "odio" profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

En una entrevista telefónica con la cadena 'Fox News', Trump describió al atacante como un "tipo muy problemático" cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical.

"Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano", señaló el presidente, quien fue evacuado por el Servicio Secreto el sábado por la noche tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton, fuera de la sala donde se celebraba la cena.

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Trump aseguró que la propia familia del atacante estaba al tanto de sus dificultades y tendencias violentas: "Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala".

Estas declaraciones coinciden con lo revelado este domingo por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien en declaraciones a la cadena 'NBC' confirmó que el sospechoso probablemente tenía como objetivo principal al propio Trump y a otros altos cargos del Gobierno.

El sospechoso, un joven de 31 años llamado Cole Tomas Allen, viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington D.C., con escala en Chicago, se alojó en el hotel del evento uno o dos días antes del ataque.

Aunque Trump hizo énfasis en el carácter "anticristiano" del sospechoso, Blanche se mostró más cauteloso, indicando que, si bien el análisis de los dispositivos electrónicos apunta a un ataque dirigido contra la Administración, la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas y el motivo oficial sigue bajo análisis.

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El sospechoso, que no resultó herido y se encuentra bajo custodia hospitalaria para una evaluación, no está colaborando con las autoridades. Se espera que comparezca este lunes ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia para enfrentar cargos formales.

Gran labor del Servicio Secreto

También este domingo, Donald Trump elogió este domingo la "valentía" y el "talento" del Servicio Secreto y las fuerzas del orden tras el tiroteo,

al tiempo que aprovechó el incidente para criticar a los demócratas por la gestión de los fondos destinados a la seguridad.

En una entrevista con la cadena 'Fox News', el mandatario aseguró que tanto él como la primera dama, Melania Trump, se encuentran "bien" tras el suceso en el hotel Washington Hilton.

"Tuvimos un gran grupo de personas allí anoche (...). El Servicio Secreto y todas las fuerzas del orden fueron, pensé, sobresalientes. Lo detuvieron en seco", afirmó Trump, comparando la velocidad del atacante con la de un "corredor de la Liga Nacional de Fútbol Americano".

Pese al reconocimiento de la labor policial, el presidente vinculó el desempeño de los agentes con la disputa presupuestaria en el Congreso. "Este es un grupo al que no se le está pagando, si lo piensas. Los demócratas están reteniendo su pago y creo que tal vez se ablanden un poco ahora porque se mostró un gran talento anoche", declaró.