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Mundo

Evacúan a Donald Trump de la de cena de corresponsales tras un intento de atentado

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington

Efe
26/04/2026 11:52
Donald Trump
Donald Trump en la cena de corresponsables 
EFE
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El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

El mandatario se encuentra aparentemente bien, ya que la cadena Fox ha informado que ha pedido retornar a la sala y que se retome la cena.

Trump escribió a continuación un mensaje en la red social Truth en el que aseguró que un "tirador" había sido detenido.

Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Las imágenes de televisión muestran que los aparentes disparos, entre tres y cuatro, se produjeron en un moment en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó "¡¿Qué ha pasado?!" al escuchar la conmoción.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.

Tras unos minutos, el Servicio Secreto comenzó a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora "el escenario de un crimen", según detalló el periodista de EFE presente en la cena.

Sin embargo, muchos asistentes al evento permanecieron en el recinto tras anunciarse que Trump que regresar y retomar la mesa.

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