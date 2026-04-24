Netanyahu desvela que fue sometido a radioterapia por su cáncer benigno de próstata

Benjamín Netanyahu, en una visita a Arad, localidad del sur de Israel EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue diagnosticado con un cáncer benigno de próstata hace más de un año, algo que ya era público, pero no que se sometió durante meses a un tratamiento de radioterapia que terminó siendo "completamente exitoso", según comunicó este viernes la oficina del mandatario.

Netanyahu, de acuerdo a su gabinete, pidió un retraso de dos meses en la publicación de su informe médico "para que no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel"

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"Fue un descubrimiento de forma accidental de un cáncer de próstata en etapa temprana", rememora el documento difundido hoy, donde se explica que el 29 de diciembre de 2024 Netanyahu fue sometido a un tratamiento por una hiperplasia (agrandamiento) benigno de la próstata.

Después de esto, en una resonancia magnética de seguimiento rutinario se reveló "un pequeño foco, de menos de 1 centímetro, con características sospechosas en la próstata".

Un examen más exhaustivo reveló entonces que se trataba, en efecto, de un cáncer benigno de próstata "sin metástasis".

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"Este tipo de lesiones permiten continuar con un seguimiento estricto o con radioterapia breve y focalizada", alega el informe para añadir que Netanyahu optó por la segunda opción y que el tratamiento fue "un éxito rotundo, con la desaparición total de la lesión".

En cualquier caso, según reportó el medio israelí Ynet, Netanyahu solicitó recientemente con éxito el aplazamiento de las audiencias previstas para su juicio por corrupción de esta semana debido a que este viernes se someterá a una cirugía para extirparle la próstata en el Hospital Hadassah de Ein Karem, en el suroeste de Jerusalén, lo que le obligará a permanecer ingresado durante varios días.