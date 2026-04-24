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Mundo

La OTAN recuerda que su tratado fundacional no permite expulsar a los aliados

La declaración obedece a la presunta intención de Estados Unidos de excluir a España de la organización

Efe
24/04/2026 18:35
Mark Rutte, secretario general de la OTAN 
Archivo El Ideal Gallego 
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La OTAN recordó este viernes que su tratado fundacional "no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión" de la Alianza, después de conocerse informaciones que apuntan a que el Pentágono baraja excluir a España de la organización.

Fuentes aliadas indicaron que el Tratado de Washington, de 1949, "no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión" de la OTAN, pese al supuesto correo electrónico interno del Departamento de Guerra estadounidense en el que se baraja la suspensión de España de la OTAN.

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El Tratado del Atlántico Norte recoge únicamente el protocolo para la adhesión de nuevos miembros o para el escenario en el que un país aliado quiera salir de la OTAN. Tal y como señalaron las fuentes aliadas, sus 14 artículos no recogen la posibilidad de una potencial suspensión o expulsión de ningún país miembro.

El Gobierno español expresó este viernes su total tranquilidad ante la posibilidad de que Estados Unidos baraje suspender a España de la OTAN, porque recordó que el Tratado de Washington no lo permite y, además, aseguró que su compromiso con la defensa común está fuera de toda duda.

Respaldo europeo

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, evitó -al término de la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Chipre- valorar las informaciones provenientes presuntamente del Pentágono y ensalzó la contribución militar española a la defensa de Chipre tras el ataque con drones en su territorio a raíz del conflicto en Oriente Medio.

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"La UE es una institución independiente de la OTAN, cooperamos con ellos pero no discutimos asuntos internos de la Alianza", dijo Costa al ser preguntado en una rueda de prensa por las supuestas medidas punitivas que valora el Pentágono contra España.

Costa añadió que la UE está diseñando actualmente unas directrices para la aplicación de su cláusula de defensa mutua, y como ejemplo de la cooperación europea en materia de seguridad, se refirió al envío de activos militares por parte de España y otros cuatro países europeos para reforzar las defensas de Chipre el mes pasado.

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