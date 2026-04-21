Estados Unidos intercepta y aborda un buque cisterna vinculado a Irán en el Indopacífico

Barcos acercándose al estrecho de Ormuz EFE

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indopacífico, según informó este martes el Departamento de Guerra, en una acción más de presión contra la República Islámica, sobre la que Washington mantiene un bloqueo naval.

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo, sin incidentes, un ejercicio de derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del buque cisterna 'M/T Tifani', una embarcación sancionada y sin pabellón, dentro del área de responsabilidad del Indopacom" (Comando del Indopacífico), anunció el Pentágono en un mensaje en la red social X.

Junto al mensaje, el mando militar publicó vídeos y fotografías de la operación de intercepción en las que puede verse cómo las tropas estadounidenses abordan el navío.

"Como hemos dejado claro, continuaremos llevando a cabo esfuerzos globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen", agregó el Departamento de Guerra.

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El Pentágono insistió en que "las aguas internacionales no constituyen un refugio para los buques sancionados" y advirtió que continuará "negando a los actores ilícitos y a sus embarcaciones la libertad de maniobra en el dominio marítimo".

En total, Estados Unidos ha interrumpido el paso de al menos 27 buques desde que inició el bloqueo naval a las costas iraníes, de acuerdo con cifras publicadas este lunes por el Comando Central (Centcom)

Más de 10.000 militares estadounidenses, 12 barcos y 100 aeronaves patrullan las aguas cercanas a Irán para garantizar que ninguna embarcación entre y salga de puertos iraníes, según el Centcom.

Prorrogar la tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán.

"No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió al ser preguntado en una entrevista telefónica con la cadena CNBC sobre la posibilidad de prorrogar la tregua