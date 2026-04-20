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Mundo

Trump ve "altamente improbable" que se prorrogue el alto el fuego

Con respecto al bloqueo a los puertos iraníes dijo que no va a abrir el paso

Europa Press
20/04/2026 18:21
Washington (United States of America), 06/04/2026.- US President Donald J Trump during a media briefing on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
El presidente estadounidense, Donald Trump, durante un encuentro con los medios en la Casa Blanca
EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera "altamente improbable" que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo.

"No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", explicó Trump en una entrevista con Bloomberg en la que confirmó que su vicepresidente, JD Vance, partirá este mismo lunes hacia Islamabad con la intención de mantener contactos este martes con la delegación iraní, a pesar de que Teherán no ha confirmado estas negociaciones.

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"Es altamente improbable que lo prolongue", respondió al ser preguntado por la tregua anunciada el 7 de abril. De hecho, subrayó que la tregua termina "el miércoles por la tarde". "Miércoles por la tarde, hora de Washington", apuntó.

El mandatario estadounidense se refirió también al bloqueo impuesto a los puertos iraníes. "No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo", declaró.

En cuanto a la posibilidad de que no haya acuerdo y de si reanudará los ataques entonces, respondió que "si no hay acuerdo, evidentemente me esperaría" que se retomaran los ataques.

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