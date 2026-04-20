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Mundo

Hallan raticidas en potitos de bebés de Hipp

Efe
20/04/2026 10:45
Puré
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La alarma por raticidas encontrados en comidas para bebés de la marca suiza Hipp se ha extendido de Austria, donde se encontró un potito envenenado, a la República Checa, con dos envases manipulados en un supermercado, y a Eslovaquia, donde se investiga un lote sospechoso.

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Dos frascos contaminados en el alimento 'Zanahoria con patatas' de Hipp fueron descubiertos en un supermercado TESCO de la ciudad de Brno, en el sureste de Chequia, después de que el supuesto autor del delito advirtiera del particular mediante un email, aseguraron fuentes de la fiscalía checa, segúnr eportó este lunes la emisora pública RadioZurnal.

La policía checa, miembros de la Estación Higiénica y de la Inspección Agrícola y Alimentaria, habían recibido advertencias de las autoridades austriacas sobre el envenenamiento de estos productos, tras detectarse el raticida en un potito de la cadena de supermercados SPAR, en el estado federado de Burgenland, en el este de la república alpina. 

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