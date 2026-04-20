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Mundo

El presidente de China pide asegurar la libre navegación por el estrecho de Ormúz

En conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí abogó por un alto el fuego "inmediato e integral"

Efe
20/04/2026 16:05
El presidente chino, Xi Jinping, en un evento  
Archivo El Ideal Gallego
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El presidente chino, Xi Jinping, abogó este lunes en una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, por un alto el fuego "inmediato e integral" y por asegurar una libre navegación por el estrecho de Ormuz

En medio de las expectativas por la segunda ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos, el mandatario chino insistió en que las disputas deben resolverse por medios políticos y diplomáticos y apoyó todos los esfuerzos que contribuyan a restablecer la paz, informó la agencia estatal Xinhua. 

En la conversación, Xi pidió un alto el fuego "inmediato e integral" y defendió que el estrecho de Ormuz permanezca abierto al tránsito normal, lo que, según afirmó, responde a los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional. 

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Asimismo, aseguró que China apoya que los países de la región asuman el control de su propio futuro en la construcción de un entorno compartido de buena vecindad, desarrollo, seguridad y cooperación. 

Al respecto, Bin Salmán señaló que el actual conflicto en Oriente Medio está perjudicando la seguridad de los Estados del Golfo y afectando gravemente al suministro mundial de energía y al funcionamiento de la economía global. 

El príncipe saudí, según Xinhua, valoró la "posición justa" de China y su apoyo para garantizar la buena vecindad entre los países de Oriente Medio

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Por ello, aseguró que Arabia Saudí está dispuesta a mantener la coordinación con el país asiático para evitar la reanudación de combates, garantizar la seguridad y libertad de navegación en Ormuz y buscar conjuntamente vías para lograr una estabilidad duradera en la región.

La llamada se produce en un momento de crecientes expectativas ante la segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en la que Teherán se ha negado a participar hasta que Washington levante su bloqueo marítimo sobre el estrecho de Ormuz.  

China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes.

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