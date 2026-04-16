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Mundo

Sheinbaum considera que es "momento" para retomar el diálogo con España tras tensiones

Su visita de este sábado será la primera de un presidente mexicano desde 2018 

Efe
16/04/2026 19:05
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa este jueves, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa este jueves, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México.
EFE
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este jueves que este es "un momento" para retomar el diálogo con España sobre el reconocimiento de los abusos cometidos durante la conquista, tras valorar positivamente los recientes gestos de autoridades españolas, al justificar su viaje a Barcelona luego de años de tensiones en la relación bilateral.

"Me parece que es un momento para seguir dialogando (...) Por eso tomo la decisión de ir a Barcelona. Y a seguir hablando con ellos de estos temas y además pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial", expuso Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

Por ello, explicó, tomó la decisión de viajar a Barcelona a la reunión de Gobiernos progresistas del sábado, en la que buscará continuar la conversación sobre memoria histórica, además de promover una agenda internacional centrada en la paz y la autodeterminación de los pueblos.

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La mandataria recordó que desde su llegada a la presidencia, en octubre de 2024, pese a no invitar al rey de España a su toma de protesta, planteó junto con el embajador de México en Madrid el objetivo de mostrar la grandeza de la cultura mexicana a través de exposiciones.

"A partir de estas exposiciones, hay una declaración del canciller español en donde habla por primera vez en la historia de la relación de los abusos cometidos y de la necesidad de visualizar la historia de una manera distinta. Y después el rey de España visita una de las exposiciones. Y ahí, a su manera, reconoce que hubo abusos", explicó.

Esta actitud la contrastó con la tomada por la Corona española durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien envió una carta al rey Felipe VI en 2019, en la que solicitó un gesto de disculpa por los agravios cometidos durante la conquista y la colonia, petición que tensó la relación diplomática entre ambos países.

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"Una carta muy bien escrita diciendo que sería muy bueno para los pueblos (una petición de) el perdón por parte del rey o de la monarquía española como representante del Estado español (...) en vez de dialogar en ese momento se sintieron ofendidos", apuntó.

Para Sheinbaum, los gestos de acercamiento del Gobierno español deben ser reconocidos y abren la puerta a nuevas conversaciones.

"Entonces, yo considero que estas dos acciones que realizan tanto el Gobierno Español como el propio rey, pues hay que reconocerlas porque no había nada", aseveró.

La visita de Sheinbaum a España, la primera de un presidente de México desde Enrique Peña Nieto (2012-2018) desde 2018, se produce en el marco del Foro en Defensa de la Democracia, que se celebrará en Barcelona y en el que participarán diferentes líderes progresistas globales.

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